İran'da cevap bekleyen sorular: Kaza mı sabotaj mı?
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, ardında bir çok soru işareti bıraktı. İlk göstergeler kazayı işaret etse de tüm ihtimaller masada. Olay sabotajsa olağan şüphelilerden biri İsrail, bir diğeri ise ülke içindeki siyasi gruplar. İşte İran'da cevap bekleyen sorular ve uzmanların yorumları...
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'la birlikte 9 kişinin öldüğü helikopter kazası, ardında birçok soru bıraktı.