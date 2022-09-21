İran'da Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin prostolar sürüyor: 5 gösterici öldü

İran'da bazı bölgelerde internet erişiminde sorun olduğu gelen haberler arasında.



Emniyet güçleri ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Amini'nin halihazırda sağlık problemleri olduğu iddiasında.



Ancak genç kadının ailesi bu iddiaları yalanlıyor.