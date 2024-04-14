İran’dan İsrail’e misilleme: Tahran’da uçuşların iptal süresi uzatıldı
İran dün gece İsrail’i insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırı öncesinde Tahran’daki Mihrabad Havalimanı’nda uçuşlar bugün 12.00’ye kadar durdurulmuştu. Tahran yönetimi yeni bir kararla uçuşların yarın 06.00’ya kadar yapılmayacağını bildirdi.
İran, İsrail’e karşı beklenen misillemeyi dün gece yaptı.
300’den fazla insansız hava aracı İsrail’e karşı kullanıldı.
Tel Aviv yönetimi droneların hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.