İran’dan İsrail’e misilleme: Tahran’da uçuşların iptal süresi uzatıldı

İran dün gece İsrail’i insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırı öncesinde Tahran’daki Mihrabad Havalimanı’nda uçuşlar bugün 12.00’ye kadar durdurulmuştu. Tahran yönetimi yeni bir kararla uçuşların yarın 06.00’ya kadar yapılmayacağını bildirdi.

İran’dan İsrail’e misilleme: Tahran’da uçuşların iptal süresi uzatıldı - 1

İran, İsrail’e karşı beklenen misillemeyi dün gece yaptı.

300’den fazla insansız hava aracı İsrail’e karşı kullanıldı.

Tel Aviv yönetimi droneların hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İran’dan İsrail’e misilleme: Tahran’da uçuşların iptal süresi uzatıldı - 2

İran yönetimi operasyonun tamamlandığını, yeni bir saldırı planlanmadığını ancak karşılık gelirse daha sert yanıt verileceğini açıkladı.

Saldırının yankıları sürerken, Tahran yönetimi başkentteki Mihrabad Havalimanı’ndaki uçuşların süresini uzattı.

İran’dan İsrail’e misilleme: Tahran’da uçuşların iptal süresi uzatıldı - 3

İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre, kentin merkezinde yer alan Mihrabad Havalimanı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Havalimanından gerçekleşmesi planlanan tüm uçuşlar yarın 06.00’ya kadar iptal edildi.” ifadeleri kullanıldı.

İran’dan İsrail’e misilleme: Tahran’da uçuşların iptal süresi uzatıldı - 4

Mihrabad Havalimanı, 02.30 ile 07.30 arası kapatılmış, bu saatler arasındaki tüm uçuşlar iptal edilmişti. Söz konusu süre daha sonra öğle 12.00’ye kadar uzatılmıştı.

İran’ın İsrail’e dün gece insansız hava aracı ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırının ardından Tahran hava sahası tüm ticari uçuşlara kapatılmıştı.

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