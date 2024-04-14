İran’dan İsrail’e misilleme: Tahran’da uçuşların iptal süresi uzatıldı

Mihrabad Havalimanı, 02.30 ile 07.30 arası kapatılmış, bu saatler arasındaki tüm uçuşlar iptal edilmişti. Söz konusu süre daha sonra öğle 12.00’ye kadar uzatılmıştı.

İran’ın İsrail’e dün gece insansız hava aracı ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırının ardından Tahran hava sahası tüm ticari uçuşlara kapatılmıştı.