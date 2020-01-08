İran'ın askeri kapasitesi ne kadar?

ABD ile gerilim İran'ın askeri gücünü yeniden gündeme getirdi. ABD ile İran arasındaki olası bir savaşta askeri güçlerin dengede olup olmadığı tartışılıyor. Peki İran ordusunun gücüyle ilgili neler biliniyor? İşte rakamlar ve istatistikler...

NTV Haber 08.01.2020 - 12:27





İran ordusu artık tümüyle Devrim Muhafızları Ordusu adı altında faaliyetlerini sürdürüyor. 83 milyon nüfuslu ülkenin askeri personel sayısı 523 bin. Yedeklerle birlikte bu sayı 873 bine ulaşıyor.

İran’ın hava kuvvetleri oldukça eski, gövdesi ve yazılımı sürekli güncellenen uçaklarla “karma bir hava filosu” görünümünde. İran’ın elinde 300 civarında savaş uçağı ile toplam 509 adet "aktif göreve hazır" uçak bulunuyor. Bu uçaklar arasında Rus yapımı Mig-29, Su-24 ile az sayıda F-14 ve F-4 öne çıkıyor.

İran ordusunun helikopter sayısı ise 126. İran’ın elinde saldırı helikopteri bulunmuyor. Mevcutlardan 40 kadarı ABD yapımı Chinook ve İtalyan yapımı Agusta tipi nakliye helikopterleri.

İran’ın deniz kuvvetleri envanterindeyse toplam 398 askeri gemi bulunuyor. Donanmanın 6 fırkateyni, 3 korveti, 88 devriye botu var.

İran deniz kuvvetlerinin tercihini daha çok denizaltılardan yana kullanması dikkat çekiyor. İran’ın elinde savaşa hazır toplam 34 denizaltı bulunuyor.

İran kara kuvvetleri, zırhlı birlikler açısından iyi yapılanmış bir ordu görünümüne sahip. Toplam 1634 tankın çoğu yerli “Zülfikar” ve Rus yapımı T-72'ler. Ayrıca az sayıda Amerikan ve İngiliz menşeli tank da envanterde yer alıyor.

İran kara kuvvetlerinin elinde 2200 civarında uzun namlulu top ve 2000 kadar da roket sistemlerinin bulunduğu hareketli-zırhlı taşıyıcılar mevcut.

İran devrim muhafızları ordusunun en kuvvetli vurucu gücü balistik füzeleri ve silahlı insansız hava araçları.

İran kendi imkanlarıyla geliştirdiği 45 kilometreden 2 bin kilometreye kadar menzil genişliğine sahip 10 farklı tipte füze sistemi bulunuyor.

Balistik füze sistemleri arasında Şahab, Fatih, Seccil ve Horamşahr isimli uzun menzilli füzeler “hedefle buluşma kapasitesi” açısından başarılı görülüyor.