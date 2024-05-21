İranlılar Reisi'yi anıyor: Tebriz ve Tahran'da yas

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler, önceki gün helikopter kazasında yaşamını yitirdi. İranlılar dün başladıkları anma törenlerine bugün Tebriz kentinde ve başkent Tahran'da devam etti. Cenazeler perşembe günü Meşhed'de toprağa verilecek. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak.

İranlılar Reisi'yi anıyor: Tebriz ve Tahran'da yas - 1

İran' da binlerce kişi, helikopeter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer liderleri anmak için ilk olarak Tebriz'de toplandı.

Düzenlenen törende, naaşların bulunduğu aracın etrafında toplanan İranlılar, cenazelerin üzerine çiçekler attı.

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İranlılar Reisi'yi anıyor: Tebriz ve Tahran'da yas - 2

Cenazeler daha sonra uçakla başkent Tahran'a götürüldü.

Askerler hayatını kaybedenlerin naaşlarını kırmızı halı üzerinde taşıdı..

Cenazelerin Tahran'dan Kum kentine taşınması,, ardından akşam saatlerinde tekrardan Tahran'a dönmesi planlanıyor.

İranlılar Reisi'yi anıyor: Tebriz ve Tahran'da yas - 3

Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter ülkenin Kuzey Batısında yer alan "Doğu Azerbaycan eyaleti" sınırları içinde düşmüştü.

Helikopterin düşme nedeniyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, kazaya ilkişkin soruşturma başlatıldı.

İranlılar Reisi'yi anıyor: Tebriz ve Tahran'da yas - 4

Helikopterde Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ile Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunduğu açıklanmıştı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, kazanın ardından ülkede beş günlük yas ilan etti. 

İranlılar Reisi'yi anıyor: Tebriz ve Tahran'da yas - 5

Cenazelerin perşembe günü Meşhed'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak. 

İranlılar Reisi'yi anıyor: Tebriz ve Tahran'da yas - 6
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