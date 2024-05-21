İranlılar Reisi'yi anıyor: Tebriz ve Tahran'da yas
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler, önceki gün helikopter kazasında yaşamını yitirdi. İranlılar dün başladıkları anma törenlerine bugün Tebriz kentinde ve başkent Tahran'da devam etti. Cenazeler perşembe günü Meşhed'de toprağa verilecek. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak.
İran' da binlerce kişi, helikopeter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer liderleri anmak için ilk olarak Tebriz'de toplandı.
Düzenlenen törende, naaşların bulunduğu aracın etrafında toplanan İranlılar, cenazelerin üzerine çiçekler attı.