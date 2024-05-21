İranlılar Reisi'yi anıyor: Tebriz ve Tahran'da yas

İran' da binlerce kişi, helikopeter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer liderleri anmak için ilk olarak Tebriz'de toplandı.

Düzenlenen törende, naaşların bulunduğu aracın etrafında toplanan İranlılar, cenazelerin üzerine çiçekler attı.