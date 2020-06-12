Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı

Irkçılık karşıtı göstericilerin kaidesine "bir ırkçıydı" yazdığı İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in heykeli, yeni protestolar öncesinde korumaya alındı.

Anadolu Ajansı 12.06.2020 - 04:13

Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı - 1
İngiltere'nin eski Başbakanı Churchill'in başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bulunan heykelinin etrafına iskele kuruldu.
Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı - 2
Akşam saatlerinde heykelin bulunduğu alana gelen işçiler, demir iskeleyi yaklaşık 2 saatte tamamladı.
Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı - 3
Londra Belediyesinden yapılan açıklamada, "Parlamento Meydanı'ndaki Winston Churchill heykeli, korunması için geçici olarak kapatılıyor. Protestoların büyük bir çoğunluğu barışçıldı, ancak verilen zararlardan sonra bu karara varıldı" denildi.

Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı - 4
Hafta sonu ırkçılık karşıtlarının yeni gösteriler düzenlemesi bekleniyor.
Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı - 5

Geçen hafta yapılan gösteriler sırasında eski Başbakan'ın heykelinin kaidesindeki isminin üstü çizilmiş ve "bir ırkçıydı" yazılmıştı. 

Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı - 6
Ayrıca köle taciri Edward Colston'ın Bristol kentinde bulunan heykeli, iple devrilerek nehre atılmış, başka bir köle taciri ve sahibi Robert Milligan'ın Londra'da bulunan heykeli de başlatılan imza kampanyasının başarılı olmasıyla sökülmüştü.

Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı - 7
Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı - 8
Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı - 9
Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı - 10
Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı - 11
Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı - 12
Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı - 13
Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı - 14
Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı - 15

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