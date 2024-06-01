İskoçya-İsrail maçında bir kişi kendini kaleye zincirledi

İskoçya ile İsrail kadın takımları arasında Glasgow kentinde oynanan maçta, bir kişi kendini kaleye zincirleyerek protesto düzenledi. Protestocunun üzerinde "İsrail'e kırmızı kart" yazılı tişört vardı.

İskoçya-İsrail maçında bir kişi kendini kaleye zincirledi - 1

İskoçya'nın Glasgow kentinde oynanan futbol maçına İsrail protestosu damga vurdu.

Hampden Park'ta İskoçya ile İsrail arasında oynanan Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2025) eleme maçı sırasında, "İsrail'e Kırmızı Kart" yazılı tişört giyen Filistin destekçisi bir kişi, kendini kale direğine zincirledi.

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İskoçya-İsrail maçında bir kişi kendini kaleye zincirledi - 2

Protesto nedeniyle maç geç oynandı ve takımlar sahaya döndüğünde İsrail takımı Hamas'ın 7 EKim'de esir aldığı rehineler için çağrı yapmak amacıyla “Eve Getirin” sloganının yer aldığı tişörtler giydi.

İskoçya-İsrail maçında bir kişi kendini kaleye zincirledi - 3

Güvenlik gerekçesiyle taraftarın alınmadığı maç öncesinde İskoçya takımının teknik direktörü Pedro Martinez Losa da sahada görüntülendi.

İskoçya-İsrail maçında bir kişi kendini kaleye zincirledi - 4

Stadyumun dışında da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İsrail saldırılarını protesto etti.

İskoçya-İsrail maçında bir kişi kendini kaleye zincirledi - 5
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