İskoçya-İsrail maçında bir kişi kendini kaleye zincirledi
İskoçya ile İsrail kadın takımları arasında Glasgow kentinde oynanan maçta, bir kişi kendini kaleye zincirleyerek protesto düzenledi. Protestocunun üzerinde "İsrail'e kırmızı kart" yazılı tişört vardı.
İskoçya'nın Glasgow kentinde oynanan futbol maçına İsrail protestosu damga vurdu.
Hampden Park'ta İskoçya ile İsrail arasında oynanan Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2025) eleme maçı sırasında, "İsrail'e Kırmızı Kart" yazılı tişört giyen Filistin destekçisi bir kişi, kendini kale direğine zincirledi.