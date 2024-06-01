İskoçya-İsrail maçında bir kişi kendini kaleye zincirledi

İskoçya'nın Glasgow kentinde oynanan futbol maçına İsrail protestosu damga vurdu.

Hampden Park'ta İskoçya ile İsrail arasında oynanan Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2025) eleme maçı sırasında, "İsrail'e Kırmızı Kart" yazılı tişört giyen Filistin destekçisi bir kişi, kendini kale direğine zincirledi.