İspanya Filistin için yürüdü
İspanya'da hafta sonu 100'den fazla kent ve ilçede Filistin'e destek gösterileri yapıldı.
Sivil toplum kuruluşu "Filistin İşgaline Karşı Dayanışma Ağı"nın (RESCOP) çağrısıyla dün ve bugün 100'den fazla yerde sokaklara dökülen İspanyollar, "Gazze'deki soykırımın durdurulması ve acil ateşkes ilan edilmesi" çağrısında bulundu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana son 6 ayda 4. kez İspanya genelinde eylem düzenlendi.
Halk, hafta sonu 100'den fazla kent ve ilçede, "Filistin İşgaline Karşı Dayanışma Ağı"nın (RESCOP) çağrısıyla meydanlara çıktı.