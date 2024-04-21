İspanya Filistin için yürüdü

İspanya'da hafta sonu 100'den fazla kent ve ilçede Filistin'e destek gösterileri yapıldı. Sivil toplum kuruluşu "Filistin İşgaline Karşı Dayanışma Ağı"nın (RESCOP) çağrısıyla dün ve bugün 100'den fazla yerde sokaklara dökülen İspanyollar, "Gazze'deki soykırımın durdurulması ve acil ateşkes ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana son 6 ayda 4. kez İspanya genelinde eylem düzenlendi.

Halk, hafta sonu 100'den fazla kent ve ilçede, "Filistin İşgaline Karşı Dayanışma Ağı"nın (RESCOP) çağrısıyla meydanlara çıktı. 

DÜNYA HABERLERİ

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Başkent Madrid'in merkezinde bugün yürüyüş yapan binlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'i ve onun işbirlikçileri olduğu gerekçesiyle ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

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"Gazze'deki soykırıma, Filistin'deki işgale, apartheide, etnik temizliğe ve yerleşimci sömürgeciliğine hayır" diyen göstericiler, İspanya hükümeti ve uluslararası topluma "İsrail'e karşı acil, somut ve etkili önlemler alınması, İsrail ile silah ticaretinin durdurulması ve katliama katılan İsrailli şirketlerin boykot edilmesi" çağrısı yaptı.

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Her zaman olduğu gibi Filistin'e destek gösterilerine katılan muhalefetteki radikal solcu Podemos partisinin lideri İone Belarra, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'e 26 milyar dolar yardım kararı alan ABD'ye tepki gösterdi.

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