İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp

İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Çaresiz kalan apartman sakinleri kendilerini kurtarmak için balkonlardan kaçış yolu aradı. İlk açıklamalara göre 7'si itfaiyeci olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 15 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Başbakan Pedro Sanchez, "Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım. Yangından etkilenen herkese dayanışma dileklerimi ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum. mesajı paylaştı.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 1

İspanya'nın sahil kenti Valensiya'da 14 katlı bir binada yangın çıktı.

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İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 2

Yangının büyüklüğü sebebiyle Valensiya Belediyesi, yakın kentlerdeki itfaiyelerden ve Askeri Acil Yardım Birliğinden yardım talep etti.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 3

Hemen bir sahra hastanesi kurulan bölgeye, çok sayıda ambulans sevk edildi.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 4

Farklı bloklardan oluşan 14 katlı binanın bulunduğu bölgede, destek ve koordinasyon birimi oluşturuldu.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 5

Alevlerden kaçanların bir balkondan diğerine atladığı görüldü.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 6

Yetkililer, sıcak hava ve rüzgarın itfaiyenin işini zorlaştırdığını ifade etti.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 7

Görgü tanıkları da itfaiyenin yanan apartmanda balkonlardan bazı kişileri kurtardığını, alevlerden kaçanların bir balkondan diğerine atladığını dile getirdi.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 8

Halen devam eden yangında ilk açıklamalara göre 7'si itfaiyeci olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 15 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 9

İspanyol basını, binanın dış cephesinde kullanılan kaplamanın sorunlu olduğunu, alevlerin normalde bu kadar hızlı yayılmaması gerektiğini yazdı.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 10

"KORKUNÇ YANGINDAN DEHŞETE DÜŞMÜŞ DURUMDAYIM"

Başbakan Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, "Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım. Yangından etkilenen herkese dayanışma dileklerimi ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 11
İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 12
İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 13
İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 14
İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 15
İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp - 16
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