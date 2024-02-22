İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: 4 kişi öldü 15 kişi kayıp
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Çaresiz kalan apartman sakinleri kendilerini kurtarmak için balkonlardan kaçış yolu aradı. İlk açıklamalara göre 7'si itfaiyeci olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 15 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Başbakan Pedro Sanchez, "Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım. Yangından etkilenen herkese dayanışma dileklerimi ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum. mesajı paylaştı.
İspanya'nın sahil kenti Valensiya'da 14 katlı bir binada yangın çıktı.