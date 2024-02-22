İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Yangında can pazarı
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Çaresiz kalan apartman sakinleri kendilerini kurtarmak için balkonlardan kaçış yolu aradı. Halen devam eden yangında ilk açıklamalara göre 3'ü itfaiyeci olmak üzere 13 kişi yaralandı. Başbakan Pedro Sanchez, "Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım. Yangından etkilenen herkese dayanışma dileklerimi ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum." mesajı paylaştı.
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