İspanya'da on binlerce sağlık çalışanı gösteri yaptı

Kent merkezindeki Cibeles Meydanı'na dört koldan giren göstericiler, "Madrid, halk sağlığı için ayağa kalkıyor." yazılı pankart taşıdı.



Madrid'de iki haftadır grevde olan doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, özerk yönetimin yürürlüğe soktuğu ve bazı kliniklerin kapatılıp yeni acil servislerin açıldığı sağlık sistemindeki değişikliğin bir an önce kaldırılmasını istiyor.