İspanya'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahne çöktü: Müzik festivalinde 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

İspanya'da düzenlenen bir müzik festivalinde ana sahne çöktü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 13.08.2022 - 15:16

İspanya'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahne çöktü: Müzik festivalinde 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - 1

spanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde etkili olan şiddetli rüzgarın, bir eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişinin öldüğü, 40 civarında kişinin yaralandığı açıklandı.

İspanya'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahne çöktü: Müzik festivalinde 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - 2

Valensiya yerel yönetiminden yapılan açıklamada, Medusa Festival de Cullera adlı eğlence alanında saat 04.00 sıralarında çıkan şiddetli rüzgarın festival alanındaki bazı sahneleri yıktığı kaydedildi.

İspanya'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahne çöktü: Müzik festivalinde 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - 3

3'Ü AĞIR 40 YARALI

Binlerce gencin bulunduğu bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle çöken sahnelerin altında kalan 22 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır, 40 kadar kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanya'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahne çöktü: Müzik festivalinde 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - 4

Festival yetkilileri yaptığı yazılı açıklamada, yaşananlardan dolayı dehşete düştükleri ve büyük üzüntü duyduklarını vurgulayarak etkinliklerin, geçici olarak durdurulduğu ve bölgenin boşaltıldığını duyurdu.

İspanya'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahne çöktü: Müzik festivalinde 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - 5
İspanya'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahne çöktü: Müzik festivalinde 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - 6
İspanya'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahne çöktü: Müzik festivalinde 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - 7
İspanya'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahne çöktü: Müzik festivalinde 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - 8
İspanya'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahne çöktü: Müzik festivalinde 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - 9
İspanya'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahne çöktü: Müzik festivalinde 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - 10

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER