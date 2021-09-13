İspanya'nın güneyi günlerdir alevlere teslim

Endülüs özerk hükümeti ve Malaga'daki yangını söndürme çalışmalarına katılan güvenlik kurumlarından yapılan açıklamalarda, 8 Eylül Çarşamba günü başlayan yangınlarda şimdiye kadar 6 bin hektardan fazla alanın kül olduğu bildirildi.