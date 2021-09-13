İspanya'nın güneyi günlerdir alevlere teslim

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kenti kırsalında 5 gündür devam eden yangınlarda yaklaşık 6 bin hektar alan zarar gördü, 1600'den fazla kişi evini terk etti.

Anadolu Ajansı 13.09.2021 - 06:51

İspanya'nın güneyi günlerdir alevlere teslim - 1

Endülüs özerk hükümeti ve Malaga'daki yangını söndürme çalışmalarına katılan güvenlik kurumlarından yapılan açıklamalarda, 8 Eylül Çarşamba günü başlayan yangınlarda şimdiye kadar 6 bin hektardan fazla alanın kül olduğu bildirildi.

İspanya'nın güneyi günlerdir alevlere teslim - 2

Yangının etkili olduğu Bermeja Dağı yamaçlarında bulunan 6 yerleşim yerinin güvenlik amacıyla tahliye edildiği, 1600'den fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya'nın güneyi günlerdir alevlere teslim - 3

Askerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına 41 uçak, 25 araç ve 360'tan fazla personelden oluşan ekiplerin katıldığı aktarıldı.

İspanya'nın güneyi günlerdir alevlere teslim - 4

Yetkililer ayrıca, Malaga çevresindeki üç yolun kısmen trafiğe kapatıldığını, halka gerekli olmadığı sürece seyahat etmemeleri çağrısı yapıldığını duyurdu.

İspanya'nın güneyi günlerdir alevlere teslim - 5

Yangından etkilenen halka destek için bölgedeki otellerin odalarını açtığı, çok sayıda çadır gönderildiği ve psikolojik yardım ekiplerinin de hazır bulunduğu ifade edildi.

İspanya'nın güneyi günlerdir alevlere teslim - 6
Yangının ikinci gününde, çalışmalara katılan bir itfaiye memuru hayatını kaybetmişti.
İspanya'nın güneyi günlerdir alevlere teslim - 7
İspanya'nın güneyi günlerdir alevlere teslim - 8
İspanya'nın güneyi günlerdir alevlere teslim - 9
İspanya'nın güneyi günlerdir alevlere teslim - 10
İspanya'nın güneyi günlerdir alevlere teslim - 11
İspanya'nın güneyi günlerdir alevlere teslim - 12

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