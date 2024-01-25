İsrail aleyhine açılan soykırım davasında "ihtiyati tedbir kararı" yarın açıklanacak

GÜNEY AFRİKA HANGİ TEDBİRLERİ TALEP ETTİ?

Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'i "soykırım yapmamaya, soykırımı önlemeye ve soykırımın faillerini cezalandırmaya" zorlamak için geçici tedbir uygulanmasını istiyor.



Bu tür geçici tedbirler, dava süreci devam ederken durumun daha da kötüleşmesini önlemeyi amaçlıyor.



Güney Afrika, şu 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini talep ediyor.



Bu kapsamda Güney Afrika, Divan'dan;



1- Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurmasına,



2- Kontrolü altındaki herhangi bir grup tarafından, Gazze'deki herhangi bir askeri operasyonu ilerletecek adımlar atmamasına,



3- Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri almasına,



4- Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesi kapsamına giren her türlü eylemden kaçınmasına,



5- Yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlamasına,



6- Soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atmasına,



7- Soykırımın delillerini muhafaza etmesine ve bu amaçla gelen uluslararası görevliler ve diğer yetkililerin Gazze'ye erişimini engellememesine,



8- Verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunmasına,



9- Davayı zorlaştıracak veya uzatacak eylemlerden kaçınmasına hükmetmesini istiyor.