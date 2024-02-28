İsrail basını yazdı: İsrail tankları en az 5 kez "yanlışlıkla" kendi topraklarını vurdu
İsrail basınında yer alan habere göre İsrail tanklarının 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi ve Lübnan topraklarına düzenlediği saldırılarda yanlışlıkla İsrail içine en az beş defa atış yaptığı bildirildi. İsrail ordusu ise ülke içine yapılan atışların incelendiğini ve operasyonel derslerin çıkarıldığını belirtti.
Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail tankları, 7 Ekim'den itibaren en az beş defa yanlışlıkla İsrail bölgelerine ateş açtı.