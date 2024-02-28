İsrail basını yazdı: İsrail tankları en az 5 kez "yanlışlıkla" kendi topraklarını vurdu

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi ve Lübnan sınırı çevresindeki çatışmalarda tankların "yanlışlıkla" ülke içine yaptığı atışların "sınırlı olduğunu, her bir dosyanın tek tek incelendiğini ve operasyonel dersler çıkartıldığını" belirtti.