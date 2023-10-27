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İsrail bombardımanın öncesi ve sonrasında Gazze: Yıkım uydudan görüntülendi

Yeni yayınlanan uydu görüntüleri, Gazze'deki şehir ve kasabaların, kuşatma altındaki bölgeye yönelik yaklaşık üç haftadır süren İsrail bombardımanları nedeniyle nasıl tahrip olduğunu gözler önüne seriyor. İsrail hava saldırılarından önce ve sonra çekilen fotoğraflarda Gazze'de adeta hiçbir binanın sağlam kalmadığı görülüyor.

İsrail bombardımanın öncesi ve sonrasında Gazze: Yıkım uydudan görüntülendi - 1

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 21. günde devam ediyor.  Gazze Şeridi'ndeki yıkım uydu görüntülerine yansıdı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail bombardımanın öncesi ve sonrasında Gazze: Yıkım uydudan görüntülendi - 2

Görüntüleri Amerikan iletişim ve uydu şirketi Maxar paylaştı. İsrail'in hava saldırıları sonucu oluşan yıkım gözler önüne serildi.

İsrail bombardımanın öncesi ve sonrasında Gazze: Yıkım uydudan görüntülendi - 3

EN ÇOK ZARAR GÖREN YERLERDEN BİRİ BEYT-HANUN OLDU

Bombardıman sonucu en çok zarar gören yerlerden biri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun oldu.

İsrail bombardımanın öncesi ve sonrasında Gazze: Yıkım uydudan görüntülendi - 4

İsrail sınırındaki bölgede taş üstünde taş kalmadı.. Yüzlerce bina yıkıldı.

İsrail bombardımanın öncesi ve sonrasında Gazze: Yıkım uydudan görüntülendi - 5

Binlerce bina ise kullanılamaz hale geldi.. Atatra ve Al Karama bölgelerindeki yıkım ise böyle görüntülendi.

İsrail bombardımanın öncesi ve sonrasında Gazze: Yıkım uydudan görüntülendi - 6

21 gündür yoğun bombardımana maruz kalan Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının durdurulması ve sivil ölümlerin önüne geçilmesi için uluslararası çağrılar yapılıyor.

İsrail bombardımanın öncesi ve sonrasında Gazze: Yıkım uydudan görüntülendi - 7
İsrail bombardımanın öncesi ve sonrasında Gazze: Yıkım uydudan görüntülendi - 8
İsrail bombardımanın öncesi ve sonrasında Gazze: Yıkım uydudan görüntülendi - 9
İsrail bombardımanın öncesi ve sonrasında Gazze: Yıkım uydudan görüntülendi - 10
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