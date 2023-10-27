İsrail bombardımanın öncesi ve sonrasında Gazze: Yıkım uydudan görüntülendi
Yeni yayınlanan uydu görüntüleri, Gazze'deki şehir ve kasabaların, kuşatma altındaki bölgeye yönelik yaklaşık üç haftadır süren İsrail bombardımanları nedeniyle nasıl tahrip olduğunu gözler önüne seriyor. İsrail hava saldırılarından önce ve sonra çekilen fotoğraflarda Gazze'de adeta hiçbir binanın sağlam kalmadığı görülüyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 21. günde devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki yıkım uydu görüntülerine yansıdı.