İsrail, Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyine yönelik bombardımanı yoğunlaştırdı. Kentin en önemli sağlık tesislerinden Endonezya Hastanesi'nin yakınlarına çok sayıda bomba düşerken büyük panik yaşandı. Yemen ve Irak'taki İran destekli güçlerse Gazze bombardımanına yanıt olarak ABD üslerine drone ve füze saldırısı düzenledi.
Beyaz Saray'ın İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde çatışmalara her gün 4 saat ara vereceğini duyurmasına rağmen İsrail ordusunun saldırıları hız kesmeden sürüyor.