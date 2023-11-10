İsrail, Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı

IRAK'TAKİ AMERİKAN ÜSLERİNE MİSİLLEME SALDIRISI

Gazze savaşının başından beri İsrail'i hedef alan Husiler bir Amerikan drone'unu da düşürmüştü.

İsrail bombardımanının etkisi Irak'ta da hissediliyor. İsrail'e tepki olarak Irak'taki Amerikan üslerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Amerikan devriyesine Musul yakınlarında saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmadı.



Irak'ın kuzeyindeki iki Amerikan üssüne ise drone saldırıları düzenlendi. Her iki hava aracının da savunma sistemlerince önlendiği açıklandı.