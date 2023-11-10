İsrail, Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyine yönelik bombardımanı yoğunlaştırdı. Kentin en önemli sağlık tesislerinden Endonezya Hastanesi'nin yakınlarına çok sayıda bomba düşerken büyük panik yaşandı. Yemen ve Irak'taki İran destekli güçlerse Gazze bombardımanına yanıt olarak ABD üslerine drone ve füze saldırısı düzenledi.

İsrail, Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı - 1

Beyaz Saray'ın İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde çatışmalara her gün 4 saat ara vereceğini duyurmasına rağmen İsrail ordusunun saldırıları hız kesmeden sürüyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı - 2

İsrail ordusu akşam saatlerinde saldırılarını yoğunlaştırdı. Hedeflerden biri kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesiydi.

İsrail, Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı - 3

Hastanenin önünde peş peşe bombalar patladı. Bahçesinde kurulan çadırlara yüzlerce kişinin sığındığı hastanede büyük panik yaşandı.

İsrail, Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı - 4

Saldırılar, çatışmalara insani amaçlarla her gün 4 saat ara verileceği açıklamasından sonra geldi.

HABERE GİT

İsrail, Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı - 5

"UZUN BİR SAVAŞA HAZIRIZ"

Bombardıman devam ederken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze'de "uzun bir savaşa hazır olduklarını" duyurdu.

Hamas’ın Gazze’deki tünellerde olabilecek İsrailli esirlere zarar vermeden bu noktalara girme veya tünelleri yok etme meselesiyle güvenli bir şekilde başa çıkmanın zorluğuna dikkat çeken Gallant, "İsrail ordusu, tünellerle başa çıkmak için yeni yöntemler kullanmaya başladı. Bu soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar ve başarıyorlar." dedi.

İsrail, Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı - 6

"7 EKİM BASKININA KARIŞAN HER FİLİSTİNLİYİ BULACAĞIZ"

Gallant, "7 Ekim saldırılarına katılan her Filistinliye ulaşacaklarını söyleyerek, bunun “bir ay, bir yıl, hatta yıllar alabileceğini” kaydetti.

Ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan çalışmalara da değinen Gallant, İsrail’e zarar vermeye çalışan Hizbullah’ın “darbe üstüne darbe aldığını" belirtti.

İsrailli Bakan, İsrail Hava Kuvvetlerinin Lübnan’dan gelecek her türlü tehdide karşı da hazır olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail, Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı - 7

İSRAİL'E DRONE SALDIRISI

Bu arada İsrail'in en güneyindeki Eylat kentine drone saldırısı düzenlendi.

Yemen'deki İran destekli Husilere ait drone bir ilkokula isabet etti. Can kaybı bildirilmedi. Bir Yemen füzesinin ise havada önlendiği belirtildi.

Gazze savaşının başından beri İsrail'i hedef alan Husiler bir Amerikan drone'unu da düşürmüştü.

İsrail, Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı - 8

IRAK'TAKİ AMERİKAN ÜSLERİNE MİSİLLEME SALDIRISI

Gazze savaşının başından beri İsrail'i hedef alan Husiler bir Amerikan drone'unu da düşürmüştü.

İsrail bombardımanının etkisi Irak'ta da hissediliyor. İsrail'e tepki olarak Irak'taki Amerikan üslerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. 

Amerikan devriyesine Musul yakınlarında saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmadı.

Irak'ın kuzeyindeki iki Amerikan üssüne ise drone saldırıları düzenlendi. Her iki hava aracının da savunma sistemlerince önlendiği açıklandı.

İsrail, Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı - 9
DAHA FAZLA GÖSTER