SON DAKİKA HABERİ: Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde her gün 4 saat ara verecek

Son dakika haberi! İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 34’üncü gününde devam ediyor. İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve hastaneleri hedef alırken, can kaybı her geçen saat artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısının 4 bin 412’si çocuk, 2 bin 918’i kadın olmak üzere 10 bin 818’e, yaralananların sayısının ise 26 bin 905’e yükseldiği duyuruldu. Enkaz altında olduğu tahmin edilen bin 400’ü çocuk 2 bin 650 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.



İsrail'in saldırılarında ayrıca 195 sağlık personeli yaşamını yitirirken, 51 ambulans kullanılamaz hale geldi. İsrail uçaklarının hedef aldığı 130 sağlık kuruluşu ile yakıt sıkıntısının yaşandığı 18 hastane ve 46 sağlık ocağı hizmet dışı kaldı.

BEYAZ SARAY: İSRAİL, HER GÜN 4 SAAT ARA VERECEK

Saldırıların 34. gününde, insani ateşkese yönelik sıcak bir gelişme yaşandı.

Beyaz Saray, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini duyurdu.

Açıklamada, bugünden itibaren başlayan uygulamada ara boyunca bu bölgelerde askeri opersasyon yapılmayacağı vurgulandı.