SON DAKİKA HABERİ: Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde her gün 4 saat ara verecek

Son dakika haberi! İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 34’üncü gününde devam ediyor. İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve hastaneleri hedef alırken, can kaybı her geçen saat artıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısının 4 bin 412’si çocuk, 2 bin 918’i kadın olmak üzere 10 bin 818’e, yaralananların sayısının ise 26 bin 905’e yükseldiği duyuruldu. Enkaz altında olduğu tahmin edilen bin 400’ü çocuk 2 bin 650 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.
İsrail'in saldırılarında ayrıca 195 sağlık personeli yaşamını yitirirken, 51 ambulans kullanılamaz hale geldi. İsrail uçaklarının hedef aldığı 130 sağlık kuruluşu ile yakıt sıkıntısının yaşandığı 18 hastane ve 46 sağlık ocağı hizmet dışı kaldı.
BEYAZ SARAY: İSRAİL, HER GÜN 4 SAAT ARA VERECEK
Saldırıların 34. gününde, insani ateşkese yönelik sıcak bir gelişme yaşandı.
Beyaz Saray, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini duyurdu.
Açıklamada, bugünden itibaren başlayan uygulamada ara boyunca bu bölgelerde askeri opersasyon yapılmayacağı vurgulandı.
GAZZE'DEKİ HÜKÜMETTEN "ÇOK GEÇ OLMADAN BÖLGEYİ KURTARIN" ÇAĞRISI
ABD'nin insani ateşkes açıklamasından önce ise Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, "Bu bir yardım çağrısı, çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın" başlıklı bir açıklama yayımladı.
Gazze Şeridi'ndeki insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötü seviyede olduğu vurgulanan açıklamada, "Nazi (İsrail) işgalinin Filistin halkına uyguladığı kitlesel aç bırakma, soykırım ve etnik temizlik nedeniyle Gazze'nin artık tam anlamıyla felaket bölgesi haline geldiği" ifade edildi.
Belediyelerin su tedariki, kapalı sokakların açılması ve atıkların tahliyesi gibi hizmetlerinin neredeyse durmak üzere olduğu belirtilen açıklamada, önümüzdeki birkaç saatin sağlık sisteminin tamamen durması açısından çok önemli olduğu dolayısıyla bunun "son yardım çağrısı" olabileceği vurgulandı.
"BU ÇAĞRIYI HALA İNSANLIĞINI MUHAFAZA EDEN ÖZGÜR İNSANLARA YAPIYORUZ"
Açıklamada, "Bu çağrıyı tüm İslam dünyasına ve hala insanlığını muhafaza eden özgür insanlara yapıyoruz: Gazze Şeridi'ni ve sakinlerini, 34 gündür devam eden bu yangın yerinden kurtarmak için acilen ve ivedilikle harekete geçilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.
Hükümetin çağrısında, "artık ya Filistin halkının durumunun fark edileceği ya da İsrail'in koca bir halkı açlık, susuzluk, hastalık ve cephaneleriyle ölüme terk ettiğinde pişmanlık duyulmaması gerektiği bir evreye gelindiği" vurgulandı.
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