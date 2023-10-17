İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken, İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Hamas ise "Bu bir soykırımdır" ifadesini kullandı. Saldırının ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürüyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 2

İsrail, bugün de saldırılarına devam etti.

Saldırı, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti öncesine denk geldi. 

İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 3

"BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Hamas ise "Bu bir soykırımdır" ifadesini kullandı. 

Saldırının ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 4

ABBAS, ÜRDÜN ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti. 

Abbas'ın ABD Başkanı Joe Biden ve diğer liderlerle yarın Amman’da yapılması planlanan ve İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ele alınacağı toplantıya da katılımını iptal ettiği öğrenildi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 5

İSRAİL'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Saldırı, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti öncesine denk geldi. 

Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildirildi.

İsrail ordusu Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlerin hastaneye isabet ettiğini savundu.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hastane vurulduğu sırada Gazze'den israil'e atılan roketler yakınından geçiyordu." denildi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 6

BM GÜVENLİK KONSEYİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Gazze'deki hastane saldırısı dünyayı da ayağa kaldırdı.

Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hastane bombardımanı sonrası Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 7

SALDIRIYA DÜNYA LİDERLERİNDEN VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLERDEN TEPKİ

İsrail'in hastane saldırısına liderler ve uluslararası örgütlerden de art arda açıklamalar ve tepkiler geldi.

Birleşmiş Milletler, "Okullar, hastaneler hedef değildir. Sviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırılara son verilmeli" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı ve saldırıyı kınadı.

UNICEF, "Gazze'deki hastane saldırısını şiddetle kınıyoruz, çocuklar da dahil tüm siviller korunmalı" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 8

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail güçlerinin Gazze'deki hastane saldırısına sert tepki gösterdi.

Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 9

AVRUPA BİRLİĞİ

AB Konseyi Başkanı Michel, sivil altyapıya saldırının uluslararası hukuka uygun olmadığına vurgu yaparak, "Çok fazla ölü var. Bu, orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor." dedi.

AB liderlerinin İsrail'in kendini uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk çerçevesinde savunma hakkını teyit ettiğini belirten Michel, AB'nin iki devletli çözüme bağlılığını, Filistin yönetimini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 10

KANADA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Gazze'den gelen haberler korkunç, yıkıcı ve kabul edilemez, hastaneye saldırmak yasa dışıdır." ifadesini kullandı.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 11

MISIR, ÜRDÜN VE LÜBNAN'DAN TEPKİLER MISIR

Mısır'dan yapılan açıklamada ise "Hastane bombalanmasını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplum derhal şiddeti durdurmak için müdahale etmeli." denildi.

ÜRDÜN

Ürdün'den gelen açıklamada ise, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını şiddetle kınıyor, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanmasını ve savaşın derhal sona ermesini istiyoruz." denildi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 12

LÜBNAN

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, X sosyal medya hesabı üzerinden, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneye saldırması sonucunda, 500 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin "İsrail'in işlediği suç nedeniyle" hayatını kaybettiğini ifade eden Mikati, uluslararası vicdanın zulüm ve hakikat karşısında sessiz kaldığını belirterek, bunun ne zamana kadar süreceğini sordu.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan'dan "İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması "uluslararası hukukun açık ihlalidir" açıklaması geldi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 13

İSRAİL ULUSAL GÜVENLİK BAKANI'NDAN KAN DONDURAN AÇIKLAMA

Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu 500 kişinin öldüğü saldırıdan sonra, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

X sosyal meyda platformundan yaptığı paylaşımda Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır." ifadelerine kullandı.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 14

GAZZE  ŞERİDİ'NDE HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistinli gazeteci Muhammed Baluşe'nin Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesinde yer alan evine saldırı düzenledi. Saldırıda, "Filistin el-Yevm" kanalı muhabiri Baluşe'nin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 15

YERLERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 1 MİLYONA ULAŞTI

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

BM de İsrailin, Filistinlilerin sığındığı bölgeleri bombaladığını teyit etti. Birleşmiş Milletler ayrıca su vanalarının sadece üç saatliğine açıldığını ve Filistinlilerin yüzde 86'sının bu sürede suya erişemediğini aktardı.  

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 16
İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 17
İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 18
İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 19
İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 20
İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 21
İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 22
İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 23
İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 24
İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 25
İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti - 26
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