İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 kişi hayatını kaybetti

SALDIRIYA DÜNYA LİDERLERİNDEN VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLERDEN TEPKİ

İsrail'in hastane saldırısına liderler ve uluslararası örgütlerden de art arda açıklamalar ve tepkiler geldi.

Birleşmiş Milletler, "Okullar, hastaneler hedef değildir. Sviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırılara son verilmeli" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı ve saldırıyı kınadı.

UNICEF, "Gazze'deki hastane saldırısını şiddetle kınıyoruz, çocuklar da dahil tüm siviller korunmalı" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.