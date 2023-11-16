İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: İnternet ve telefon hizmetleri kesildi
İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerini bombaladı. Gazze'de ölenlerin sayısı 11 bin 500'ü geçerken, enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle bölgede sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi. BM Filistin Mülteci Ajansı (UNRWA) ise bölgedeki durumun gittikçe içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirterek, "Yakıt olmadığı için tüm insani operasyonlarımızı durdurma riski altındayız" açıklamasında bulundu.
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları 41. gününde devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylanan Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısı 12 evet, 3 çekimser oyla kabul edildi.