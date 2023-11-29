İsrail - Hamas ateşkesi yeniden uzayacak mı?
İki gün daha uzatılan dört günlük Hamas - İsrail ateşkesi ve esir takası anlaşmasının yeniden uzatılması gündemde. CIA ve Mossad'ın da katıldığı görüşmeler Katar'da gerçekleştiriliyor. İsrail basınına göre geçici ateşkes birkaç gün daha uzatılabilir. Hamas'ın da ateşkesin en az dört daha uzatılmasını istediği belirtiliyor.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde, taraflar arasında devam eden müzakerelerde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara verilen geçici ateşkesin birkaç gün daha uzatılabilmesi ve "asker ve sivil esirlerin takasını" içeren bir mutabakatın ele alındığı aktarıldı.