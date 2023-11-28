İsrail Hamas ateşkesinde 5. gün: Serbest bırakılacak esirler belli oldu

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes uzlaşısı dün gece itibariyle sona eriyordu. Taraflar, Hamas'ın günde 10 esiri serbest bırakması karşılığında ateşkesi 2 gün daha uzattı. İsrail de iki günde 60 Filistinli mahkumu cezaevinden çıkaracak ve Gazze Şeridi'ne yardımların girmesine izin verecek.