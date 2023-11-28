İsrail Hamas ateşkesinde 5. gün: Serbest bırakılacak esirler belli oldu

İsrail ve Hamas'ın dört günlük ateşkes ve esir takası uzlaşısı iki gün daha uzatıldı. Bu süreçte Hamas 20, İsrail ise 60 kişiyi serbest bırakacak. Hamas'ın bugün serbest bırakacağı 10 kişinin listesi İsrail'e teslim edildi. Tel Aviv yönetimi ateşkes sonrası Gazze Şeridi'nin tamamına daha kapsamlı bir saldırı düzenleyeceğini açıkladı.

İsrail Hamas ateşkesinde 5. gün: Serbest bırakılacak esirler belli oldu - 1

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes uzlaşısı dün gece itibariyle sona eriyordu. Taraflar, Hamas'ın günde 10 esiri serbest bırakması karşılığında ateşkesi 2 gün daha uzattı. İsrail de iki günde 60 Filistinli mahkumu cezaevinden çıkaracak ve Gazze Şeridi'ne yardımların girmesine izin verecek.

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İsrail Hamas ateşkesinde 5. gün: Serbest bırakılacak esirler belli oldu - 2

HAMAS LİSTEYİ TESLİM ETTİ

Hamas bugün 10 İsrailli esiri serbest bırakacak. 

İsrail'in Maarif ve Haaretz gazetelerinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze'den bugün salıverilmesi planlanan İsraillilerin isim listesini aldıklarını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin ailelerine de bilgi verildiği kaydedildi.

İsrail Hamas ateşkesinde 5. gün: Serbest bırakılacak esirler belli oldu - 3

İSRAİL DE ONAY VERDİ

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için iki gün boyunca İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 50 Filistinli kadın esirin listesini onayladı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden "çatışmalara verilen insani aranın uzatılması için İsrailli esirlerin bırakılması halinde hapishanelerden salıverilecek 50 Filistinli kadın esirin isim listesinin onaylandığı" bildirildi.

Açıklamada başka detay yer almadı ancak ateşkesin uzatılması mutabakatında serbest bırakılacak 60 Filistinli esirden kalan 10'unun çocuklardan oluşması bekleniyor.

İsrail Hamas ateşkesinde 5. gün: Serbest bırakılacak esirler belli oldu - 4

ATEŞKES BİTİNCE NELER OLACAK?

Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz saldırısının ardından İsrail, Gazze Şeridi'nde sivil - militan ayrımı yapmadan yoğun bombardımana girişti. 

İsrail saldırıları nedeniyle 15 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, onbinlercesi yaralandı. İsrail operasyonun ikinci aşaması olarak nitelendirdiği kara harekatına da başladı.

İsrail Hamas ateşkesinde 5. gün: Serbest bırakılacak esirler belli oldu - 5

İnsani ara uzlaşısından sonra neler olacağı merak konusu. Uluslararası bağımsız kuruluşlar Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaparken İsrail ve destekçileri saldırıların süreceğine yönelik açıklamalarda bulunuyor. 

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ndeki askerleri ziyaret ederek daha fazla yıkım sözü verdi. 

İsrail Hamas ateşkesinde 5. gün: Serbest bırakılacak esirler belli oldu - 6

Gallant, "Saldırılar daha şiddetli olacak ve tüm Gazze Şeridi'nde gerçekleşecek." dedi.

Gallant, askerlere güvenlik mekanizması ve hükümetin arkalarında durduğu mesajını vererek, "İşimiz bitene kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail Hamas ateşkesinde 5. gün: Serbest bırakılacak esirler belli oldu - 7
İsrail Hamas ateşkesinde 5. gün: Serbest bırakılacak esirler belli oldu - 8
İsrail Hamas ateşkesinde 5. gün: Serbest bırakılacak esirler belli oldu - 9
İsrail Hamas ateşkesinde 5. gün: Serbest bırakılacak esirler belli oldu - 10
İsrail Hamas ateşkesinde 5. gün: Serbest bırakılacak esirler belli oldu - 11
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