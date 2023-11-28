İsrail Hamas ateşkesinde 5. gün: Serbest bırakılacak esirler belli oldu
İsrail ve Hamas'ın dört günlük ateşkes ve esir takası uzlaşısı iki gün daha uzatıldı. Bu süreçte Hamas 20, İsrail ise 60 kişiyi serbest bırakacak. Hamas'ın bugün serbest bırakacağı 10 kişinin listesi İsrail'e teslim edildi. Tel Aviv yönetimi ateşkes sonrası Gazze Şeridi'nin tamamına daha kapsamlı bir saldırı düzenleyeceğini açıkladı.
İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes uzlaşısı dün gece itibariyle sona eriyordu. Taraflar, Hamas'ın günde 10 esiri serbest bırakması karşılığında ateşkesi 2 gün daha uzattı. İsrail de iki günde 60 Filistinli mahkumu cezaevinden çıkaracak ve Gazze Şeridi'ne yardımların girmesine izin verecek.