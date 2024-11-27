İsrail ile Lübnan arasında ateşkes başladı

İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkes başladı. İsrail güvenlik kabinesi, ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti. Ateşkes, yerel saatle 04.00'da (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Biden, 60 gün içinde Lübnan ordusunun topraklarında kontrolü ele alacağını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hizbullah'ın anlaşmayı bozması halinde onları vuracaklarını belirtti, Netanyahu ateşkesle birlikte artık İran tehdidine odaklanacaklarını sözlerine ekledi.

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes başladı - 1

İsrail ve Lübnan arasında uygulanması beklenen ateşkese ilişkin açıklamalar art arda geldi.

Lübnan'ın ardındna İsrail güvenlik kabinesi de ateşkes anlaşmasını 10'a karşı 1 oyla onayladı.

Ateşkes yerel saatle 04.00'da, Türkiye saati ile 05.00'da başladı. 

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes başladı - 2

ABD başkanı Joe Biden, İsrail ve Lübnan'ın ateşkesi onayladığını duyurdu. 


Biden, 60 gün içinde Lübnan ordusunun topraklarında kontrolü alacağını söyledi.

Türkiye, Mısır, Katar'la Gazze'de ateşkes için çalışacaklarını ifade eden Biden, "İsrail'in kendini savunma hakkı saklı kalacak" dedi. 

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes başladı - 3

NETANYAHU: İRAN TEHDİDİNİ ODAKLANACAĞIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın anlaşmayı bozması halinde onları vuracaklarını söyledi. 

Netanyahu, "Lübnan ile ateşkes anlaşması İran tehdidine odaklanacağımız anlamına geliyor" dedi. 

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes başladı - 4

5 BİN ASKER GÖNDERİLECEK

Lübnan'dan yapılan açıklamada, ateşkes kapsamında ülkenin güneyine 5 bin asker gönderileceği belirtildi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib, ABD’nin Lübnan’ın güneyinde altyapının yeniden inşaasında rol oynayabileceğini söyledi.

Habib, bu sürecin İsrail ile kara sınırını belirleme müzakerelerine yol açmasını umduklarını ifade etti.

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes başladı - 5

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN TALEP

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan ile varılan nihai ateşkes anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından etkin bir şekilde uygulanmasını talep etmişti.

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes başladı - 6

"HER EV YIKILACAK"

Katz, BM'nin Lübnan özel koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert'e şunları söyledi: “Güney Lübnan'da yeniden inşa edilen ve terörist üssü olarak kurulan her ev yıkılacak, her silahlanma ve terörist toplanma yeri vurulacak, her silah kaçakçılığı girişimi engellenecek ve kuvvetlerimize ya da İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdit derhal yok edilecek.”

İsrail hükümet sözcüsü David Mencer ise Lübnan ile varılan anlaşmanın İsrail'in "Hizbullah tehdidini ortadan kaldırmak için savunma harekatı yapma özgürlüğünü" koruyacağını söyledi.

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes başladı - 7

60 GÜNLÜK SÜRE

İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi Hizbullah ile gerçekleştirilecek ateşkes anlaşmasının genel hatlarını kabul etti.

Tarafların ayrıntıları görüştüğü belirtildi ancak nihai sonuç hala elde edilemedi. Ateşkes önerisinin 60 günlük olduğu ve üç aşamadan oluştuğu aktarıldı.

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes başladı - 8

"HİZBULLAH'I SİLAHSIZLANDIRMAK"

Yine İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun amacı ateşkesi bir uzlaşı değil; kazanım olarak sunmak.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan ile yapılacak bir ateşkes anlaşmasının Hizbullah'ı silahsızlandıracak ve sınırdan uzak tutacak bir uygulamaya bağlı olduğunu söyledi.

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