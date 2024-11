İsrail ile Lübnan arasında ateşkes başladı

"HER EV YIKILACAK"

Katz, BM'nin Lübnan özel koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert'e şunları söyledi: “Güney Lübnan'da yeniden inşa edilen ve terörist üssü olarak kurulan her ev yıkılacak, her silahlanma ve terörist toplanma yeri vurulacak, her silah kaçakçılığı girişimi engellenecek ve kuvvetlerimize ya da İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdit derhal yok edilecek.”

İsrail hükümet sözcüsü David Mencer ise Lübnan ile varılan anlaşmanın İsrail'in "Hizbullah tehdidini ortadan kaldırmak için savunma harekatı yapma özgürlüğünü" koruyacağını söyledi.