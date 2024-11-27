İsrail ile Lübnan arasında ateşkes başladı
İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkes başladı. İsrail güvenlik kabinesi, ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti. Ateşkes, yerel saatle 04.00'da (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Biden, 60 gün içinde Lübnan ordusunun topraklarında kontrolü ele alacağını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hizbullah'ın anlaşmayı bozması halinde onları vuracaklarını belirtti, Netanyahu ateşkesle birlikte artık İran tehdidine odaklanacaklarını sözlerine ekledi.
İsrail ve Lübnan arasında uygulanması beklenen ateşkese ilişkin açıklamalar art arda geldi.
Lübnan'ın ardındna İsrail güvenlik kabinesi de ateşkes anlaşmasını 10'a karşı 1 oyla onayladı.
Ateşkes yerel saatle 04.00'da, Türkiye saati ile 05.00'da başladı.