İsrail karşılık verecek mi? Savaş Kabinesi karara varamadı
İran-İsrail gerilimine ilişkin İran ve İsrail cephesinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Saldırı sonrası İsrail'i uyaran İran, misilleme yapılması durumunda "dün geceden daha ağır yanıt" vereceğini açıkladı. İsrail tarafında ise Savaş Kabinesi saldırı sonrası ikinci kez toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, "İran'a bizim belirlediğimiz zaman diliminde karşılık vereceğiz." dedi. ABD ise İsrail'in olası saldırısını desteklemeyeceğini açıkladı. İsrail ordusu ise olası saldırılara karşı hala üst düzey alarmda olduklarını belirtti. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Savaş Kabinesi’nin saldırının ardından İran’a verilecek karşılık konusunda karara varamadığı aktarıldı.
İran tehditlerin ardından harekete geçti. İsrail'e yönelik misilleme saldırısı düzenledi. İran tarafından İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı ve düzinelerce füze fırlatıldı. "Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı.