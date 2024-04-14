İsrail karşılık verecek mi? Savaş Kabinesi karara varamadı

İran-İsrail gerilimine ilişkin İran ve İsrail cephesinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Saldırı sonrası İsrail'i uyaran İran, misilleme yapılması durumunda "dün geceden daha ağır yanıt" vereceğini açıkladı. İsrail tarafında ise Savaş Kabinesi saldırı sonrası ikinci kez toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, "İran'a bizim belirlediğimiz zaman diliminde karşılık vereceğiz." dedi. ABD ise İsrail'in olası saldırısını desteklemeyeceğini açıkladı. İsrail ordusu ise olası saldırılara karşı hala üst düzey alarmda olduklarını belirtti. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Savaş Kabinesi’nin saldırının ardından İran’a verilecek karşılık konusunda karara varamadığı aktarıldı.

İsrail karşılık verecek mi? Savaş Kabinesi karara varamadı - 1

İran tehditlerin ardından harekete geçti. İsrail'e yönelik misilleme saldırısı düzenledi. İran tarafından İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı ve düzinelerce füze fırlatıldı. "Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

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İsrail karşılık verecek mi? Savaş Kabinesi karara varamadı - 2

İran'ın fırlattığı insansız hava araçları saatler sonra İsrail semalarına ulaşırken, Demir Kubbe devreye girdi. Kudüs ve Tel Aviv gibi kentlerde sirenler çalarken, bölgeden patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, İran füzelerinin çoğunun İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsrail karşılık verecek mi? Savaş Kabinesi karara varamadı - 3

Saldırının ardından İran ve İsrail'den art arda açıklamalar geldi. İran, İsrail'ın misilleme yapması durumunda daha ağır karşılık vereceği uyarısında bulunurken İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, "İran'a bizim belirlediğimiz zaman diliminde karşılık vereceğiz" dedi.

İsrail karşılık verecek mi? Savaş Kabinesi karara varamadı - 4

SALDIRI SONRASI TAHRAN'DAN MİSİLLEME UYARISI

İran tarafından açıklamayı Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri yaptı. Bakiri, "İsrail misilleme yaparsa İran'ın yanıtı dün geceden daha büyük olacak" ifadesini kullandı.

İran, İsviçre aracılığıyla ABD'ye de bir mesaj iletti. Mesajda, İsrail'in olası misillemesine destek vermesi halinde ABD üslerinin hedef alınacağı belirtildi.

İsrail karşılık verecek mi? Savaş Kabinesi karara varamadı - 5

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ TOPLANDI

İsrail Savaş Kabinesi, İran’dan düzenlenen saldırılara nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere bugün bir araya geldi.

İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, "İran'a bizim belirlediğimiz zaman diliminde karşılık vereceğiz" açıklamasında bulundu.

İsrail karşılık verecek mi? Savaş Kabinesi karara varamadı - 6

KABİNE KARARA VARAMADI

İsrail basınının toplantıya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Savaş Kabinesi toplantısının İran’a verilecek karşılık konusunda karara varamadan sona erdiği aktarıldı.

Savaş Kabinesi’nin İran’a karşılık verilmesi konusunda kararlı olduğu ifade edilen haberlerde, Savaş Kabinesi’nin zamanlama ve kapsam konusunda henüz bir karara varamadığı belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun İran’a verilecek karşılık konusunda ek seçenekler üretmesi için görevlendirildiği ifade edildi.

İsrail karşılık verecek mi? Savaş Kabinesi karara varamadı - 7

ABD: İRAN'A SALDIRIYI DESTEKLEMEYECEĞİZ

Beyaz Saray, ABD yönetiminin İsrail'in olası karşı saldırına destek vermeyeceğini açıkladı.

Açıklamaya göre Biden Netanyahu'ya İsrail'in karşı saldırıya başlaması durumunda ABD'nin katılmayacağını bildirdi.

İsrail karşılık verecek mi? Savaş Kabinesi karara varamadı - 8

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in savunma ve saldırı planlarını onayladığı belirtildi. İsrail olası saldırılara karşı hala üst düzey alarmda. 

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