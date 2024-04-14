İsrail karşılık verecek mi? Savaş Kabinesi karara varamadı

SALDIRI SONRASI TAHRAN'DAN MİSİLLEME UYARISI

İran tarafından açıklamayı Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri yaptı. Bakiri, "İsrail misilleme yaparsa İran'ın yanıtı dün geceden daha büyük olacak" ifadesini kullandı.



İran, İsviçre aracılığıyla ABD'ye de bir mesaj iletti. Mesajda, İsrail'in olası misillemesine destek vermesi halinde ABD üslerinin hedef alınacağı belirtildi.