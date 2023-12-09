İsrail ordusu doğruladı: "Rehine kurtarma operasyonu" başarısız oldu
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için gerçekleştirilen operasyonun başarısız olduğunu doğruladı ve bu esnada 2 askerin de ağır yaralandığını açıkladı. İzzeddin el-Kassam Tugayları daha önce yaptığı açıklamada, "kurtarma girişiminde" bir İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada İsrail askerlerinin Hamas'a ait bir yere perşembe gecesi baskın düzenlediği, İsraillilerin kaçırılması ve esir alınmasına iştirak eden silahlı kişilerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.