İsrail ordusu doğruladı: "Rehine kurtarma operasyonu" başarısız oldu

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Mücahitlerimiz bu sabah siyonist güçlerin esir bir askere ulaşma girişimini boşa çıkardı. Siyonist güçler, esir bir düşman askerini kurtarmak için ilerlemeye çalışırken tespit edildi ve çatışmaya girildi. Siyonist güçlerden ölen ve yaralananlar oldu." ifadelerine yer verilmişti.



Çatışmalarda Sa’ar Baruch adlı İsrailli esir askerin de öldüğü kaydedilmişti.