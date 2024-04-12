İsrail ordusu gazetecilere saldırdı: TRT Arapça kameramanı yaralandı

AK PARTİ'DEN SALDIRIYA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Çelik, Filistin'de basın mensuplarını hedef alan İsrail saldırısını lanetledi.



Ömer Çelik, "Gazze Şeridi’nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz" dedi.



Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda Gazze Şeridi’nde İsrail’in basın mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı lanetleyerek, "Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada’ya şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.