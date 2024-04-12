İsrail ordusu gazetecilere saldırdı: TRT Arapça kameramanı yaralandı

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda gazetecilere saldırdı. Saldırıda TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

İsrail ordusu gazetecilere saldırdı: TRT Arapça kameramanı yaralandı - 1

Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı.

Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı.

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İsrail ordusu gazetecilere saldırdı: TRT Arapça kameramanı yaralandı - 2

Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu gazetecilere saldırdı: TRT Arapça kameramanı yaralandı - 3

Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu gazetecilere saldırdı: TRT Arapça kameramanı yaralandı - 4

AK PARTİ'DEN SALDIRIYA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Çelik, Filistin'de basın mensuplarını hedef alan İsrail saldırısını lanetledi.

Ömer Çelik, "Gazze Şeridi’nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz" dedi.

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda Gazze Şeridi’nde İsrail’in basın mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı lanetleyerek, "Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada’ya şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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