Fahrettin Altun'dan İsrail'e tepki: Bu bir terördür

Altun, açıklamasında, şunları kaydetti: "Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu bir terördür. Bu terörün durması, Batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir. İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı kayıtsız kalması da İsrail'i cesaretlendirmektedir. Artık yeter. Uluslararası toplum, gözlerimizin önünde cereyan eden vahşete karşı harekete geçmelidir. Bu sistematik saldırılara karşı sessiz kalanlar, İsrail'in soykırım suçuna ortak olanlardır. Bir kez daha İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef alan saldırılarını kınıyor, kameraman Sami Şahada kardeşimize Allah'tan şifalar, TRT ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin