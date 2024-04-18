İsrail ordusu Refah operasyonuna hazırlanıyor
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çevresine fazladan top ve zırhlı personel taşıyıcı konuşlandırdığı bildirildi. Ordu ayrıca, geçtiğimiz günlerde Refah'a sığınan Filistinlilerin tahliyesi için 40 bin çadır satın aldığını onayladı. Bu durum, ordunun en az 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinli için son durak olan Refah'a yönelik kara saldırısına hazırlandığını gösteriyor.
İSRAİL ASKERLERİ ALARMDA
Uzun zamandır uluslararası toplumun uyarılarına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a kara saldırısı gerçekleştirmek konusunda ısrarından vazgeçmiyor.
İsrail gazetesi Ma'ariv de askerlerin alarma geçirildiğini ve “operasyonun ana ilkesinin” İsrail Savunma Kuvvetleri genelkurmayı ve savunma bakanı Yoav Gallant tarafından onaylandığını öne sürdü.