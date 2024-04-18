İsrail ordusu Refah operasyonuna hazırlanıyor

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZDA

İsrail ve Hamas, Gazze Şeridi'nde gerçekleşecek ateşkesin koşulları ve süresi ile takası gerçekleşecek rehinelerin kimlikleri ve sayıları konusunda anlaşamaya varamıyor.

O zamandan bu yana Gazze'deki insani kriz giderek daha da kötüleşti: İsrail, şeridin neredeyse tüm sağlık tesislerini yok etti ve şehrin kuzeyi felaket düzeyinde kıtlıkla mücadele ediyor.