İsrail Refah'a saldırıdan vazgeçmiyor
Uluslararası hukukun hükümleri ve sert tepkilere rağmen İsrail'in Refah saldırıları devam ediyor. Bölge sakinlerinin anlattığına göre İsrail güçleri, dün gece boyunca kenti ateş altına almayı sürdürdü.
Uluslararası Adalet Divanı'nın "derhal durdurma" kararına rağmen İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırıları devam ediyor.
Bölge sakinleri Refah'ın batısındaki Tal al-Sultan mahallesinde gece boyunca tank ateşi olduğunu bildirirken, kentin doğusundaki ve merkezindeki tanıklar yoğun topçu bombardımanını anlattı.