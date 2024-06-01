İsrail Refah'a saldırıdan vazgeçmiyor

AFP haber ajansına konuşan, Refah'ın batısında yaşayan bir bölge sakini “Gecenin ilk saatlerinden bu sabaha kadar hava ve topçu bombardımanı bir an bile durmadı. Tal el-Sultan'ın tüm bölgelerini gözetleyen yüksek binalarda çok sayıda işgalci keskin nişancı var.. Bu da durumu çok tehlikeli hale getiriyor” dedi.