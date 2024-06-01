İsrail Refah'a saldırıdan vazgeçmiyor

Uluslararası hukukun hükümleri ve sert tepkilere rağmen İsrail'in Refah saldırıları devam ediyor. Bölge sakinlerinin anlattığına göre İsrail güçleri, dün gece boyunca kenti ateş altına almayı sürdürdü.

İsrail Refah'a saldırıdan vazgeçmiyor - 1

Uluslararası Adalet Divanı'nın "derhal durdurma" kararına rağmen İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırıları devam ediyor.

Bölge sakinleri Refah'ın batısındaki Tal al-Sultan mahallesinde gece boyunca tank ateşi olduğunu bildirirken, kentin doğusundaki ve merkezindeki tanıklar yoğun topçu bombardımanını anlattı.

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İsrail Refah'a saldırıdan vazgeçmiyor - 2

AFP haber ajansına konuşan, Refah'ın batısında yaşayan bir bölge sakini “Gecenin ilk saatlerinden bu sabaha kadar hava ve topçu bombardımanı bir an bile durmadı. Tal el-Sultan'ın tüm bölgelerini gözetleyen yüksek binalarda çok sayıda işgalci keskin nişancı var.. Bu da durumu çok tehlikeli hale getiriyor” dedi.

İsrail Refah'a saldırıdan vazgeçmiyor - 3

AFP muhabirine göre, Filistin topraklarının kuzeyindeki Gazze Şehri'nde de İsrail ordusundan bombardıman ve top ateşi vardı.

İsrail aylardır Filistinli sivilleri Refah'a sığınmaya çağırırken Gazze'nin geri kalanı çatışmalara ve yoğun İsrail bombardımanına sahne oluyordu.

Şimdi İsrail askerleri kara harekâtı görmeyen son bölgeye de girerken Filistinlilere yeniden hareket etmeleri söyleniyor ancak bölge sakinleri gidecek başka güvenli bir yer olmadığını söylüyor.

İsrail Refah'a saldırıdan vazgeçmiyor - 4

İsrail'in Refah'a doğru ilerleyişine karşı artan uluslararası öfke, Birleşmiş Milletler'in en üst mahkemesinin saldırıyı durdurma emrinin yankıları hala sürüyor.

Ancak geçen hafta Refah'taki bir çadır kampında en az 45 kişinin öldüğü ve İsrail hava saldırısının geniş çapta kınanması ve ABD'den gelen eleştiriler, İsrail'in askeri planları üzerinde görünürde herhangi bir etki yaratmadı.

İsrail Refah'a saldırıdan vazgeçmiyor - 5
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