İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun
İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırıları 78. gününde devam ediyor. Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Binnenrotte Meydanı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocukları anmak için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.
İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için Rotterdam'da bir anma etkinliği düzenlendi.