İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırıları 78. gününde devam ediyor. Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Binnenrotte Meydanı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocukları anmak için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 1

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için Rotterdam'da bir anma etkinliği düzenlendi.

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İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 2

Zeytin Ağacı Dikme Vakfı (Olive Tree Planting Foundation)  tarafından Binnenrotte Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İsrail’in saldırılarında ölen çocukları temsil etmek amacıyla yaklaşık 8 bin  çift çocuk ayakkabısı serildi.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 3

HER 10 DAKİKADA BİR YENİ AYAKKABILAR EKLENDİ

Her 10 dakikada bir, bölgede çocukların öldürüldüğü endişe verici sıklığı simgeleyen ayakkabı çiftleri alana eklendi.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 4

Zeytin Ağacı Dikme Vakfı (Olive Tree Planting Foundation) Direktörü Esther van der Most, "Son 75 günde Gazze'de 8 binden fazla çocuk öldürüldü. Bu ayakkabıları ne kadar çok çocuktan bahsedildiğine dikkat çekmek için topladık."

İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 5

"İŞGALİ DURDURUN"

"Bu şekilde insanlar onlar hakkında bir şeyler hissedebilir ve Filistinliler insan olarak görülebilir. Öldürülen çocukların yasını tutmak ve onları anmak için buradayız ama her şeyden önce şunu söylemek için: 'Yeter! Filistinli çocukları öldürmeyi durdurun. İşgali durdurun, her şeyi durdurun!" açıklamasını yaptı.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 6

Törende İsrail saldırılarında öldürülen binlerce çocuğun isimleri ve yaşları okundu.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 7

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 8 bini çocuk v olmak üzere 20 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 8
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 9
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 10
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 11
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 12
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 13
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 14
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 15
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 16
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 17
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 18
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 19
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 20
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 21
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 22
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 23
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 24
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 25
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 26
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 27
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 28
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 29
İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları anmak için 8 bin çift ayakkabı bırakıldı: İşgali durdurun - 30
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