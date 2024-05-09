Sovyetlerin Nazilere karşı zaferinin 79. yılı | Putin: Savaşa her zaman hazırız

Rusya, Sovyetlerin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutluyor. Ukrayna ile savaş üçüncü yılına girerken Rusya, bugün 79. “Zafer Günü” askeri geçit törenini başlattı. Geleneksel kutlamalar, her yıl 9 Mayıs'ta Sovyetlerin Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferi anıyor. Törende Rus askerleri Moskova’daki Kızıl Meydan’da geçit töreni gerçekleştiriyor. Bu seneki kutlamaların başlangıcında konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin küresel çatışmayı önlemek için her şeyi yapacağını, ancak kimsenin onu tehdit etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Sovyetlerin Nazilere karşı zaferinin 79. yılı | Putin: Savaşa her zaman hazırız - 1

KUTLAMALARIN MERKEZİ MOSKOVA

Rusya, Sovyetlerin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamaların merkezi başkent Moskova.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, Rusya'nın küresel çatışmayı önlemek için her şeyi yapacağını, ancak kimsenin onu tehdit etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Sovyetlerin Nazilere karşı zaferinin 79. yılı | Putin: Savaşa her zaman hazırız - 2

Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin her zaman savaşa hazır olduğunu söyleyen Putin, Kızıl Meydan'da çok sayıda Rus askerine hitap etti.

Sovyetlerin Nazilere karşı zaferinin 79. yılı | Putin: Savaşa her zaman hazırız - 3

"SAVAŞA HAZIRIZ"

Putin açıklamasında İkinci Dünya Savaşı hakkında gerçeklerin çarpıtıldığını öne sürerek, "Stratejik güçlerimiz her zaman savaş ihtimaline hazır" ifadelerini kullandı.

Sovyetlerin Nazilere karşı zaferinin 79. yılı | Putin: Savaşa her zaman hazırız - 4

"RUSYA'NIN GELECEĞİ BİZE BAĞLI"

Rusya'nın zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Putin, "Vatanın geleceği bize bağlı" diye konuştu. Putin konuşmasında ayrıca, Rusya'nın küresel çatışmadan kaçınmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Sovyetlerin Nazilere karşı zaferinin 79. yılı | Putin: Savaşa her zaman hazırız - 5

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Putin konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Rusya için! Zafer için! Yaşasın!” 

Meydandakş binlere Rus askeri bu sözleri üç kez yüksek sesle tekrarlayarak ve alkışlayarak karşılık verdi.

Sovyetlerin Nazilere karşı zaferinin 79. yılı | Putin: Savaşa her zaman hazırız - 6

Rus ordusu, Kızıl Meydan’da Zafer Günü'ne özel askeri geçit töreni düzenliyor.

Sovyetlerin Nazilere karşı zaferinin 79. yılı | Putin: Savaşa her zaman hazırız - 7

Sovyet tipi T34 tankları geçit töreninde yer alıyor, bu aynı zamanda 2 yılını geride bırakan Ukrayna Savaşı’na ve özellikle Avrupa’ya da bir gövde gösterisi niteliğinde.

Sovyetlerin Nazilere karşı zaferinin 79. yılı | Putin: Savaşa her zaman hazırız - 8
Sovyetlerin Nazilere karşı zaferinin 79. yılı | Putin: Savaşa her zaman hazırız - 9
Sovyetlerin Nazilere karşı zaferinin 79. yılı | Putin: Savaşa her zaman hazırız - 10
DAHA FAZLA GÖSTER