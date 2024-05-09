Sovyetlerin Nazilere karşı zaferinin 79. yılı | Putin: Savaşa her zaman hazırız

KUTLAMALARIN MERKEZİ MOSKOVA

Rusya, Sovyetlerin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamaların merkezi başkent Moskova.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, Rusya'nın küresel çatışmayı önlemek için her şeyi yapacağını, ancak kimsenin onu tehdit etmesine izin vermeyeceğini söyledi.