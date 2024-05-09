Sovyetlerin Nazilere karşı zaferinin 79. yılı | Putin: Savaşa her zaman hazırız
Rusya, Sovyetlerin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutluyor. Ukrayna ile savaş üçüncü yılına girerken Rusya, bugün 79. “Zafer Günü” askeri geçit törenini başlattı. Geleneksel kutlamalar, her yıl 9 Mayıs'ta Sovyetlerin Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferi anıyor. Törende Rus askerleri Moskova’daki Kızıl Meydan’da geçit töreni gerçekleştiriyor. Bu seneki kutlamaların başlangıcında konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin küresel çatışmayı önlemek için her şeyi yapacağını, ancak kimsenin onu tehdit etmesine izin vermeyeceğini söyledi.
KUTLAMALARIN MERKEZİ MOSKOVA
Rusya, Sovyetlerin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamaların merkezi başkent Moskova.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, Rusya'nın küresel çatışmayı önlemek için her şeyi yapacağını, ancak kimsenin onu tehdit etmesine izin vermeyeceğini söyledi.