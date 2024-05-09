İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ''Plant an Olive tree for Palestine'' tarafından düzenlenen gösteride vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilere ve çocuklara dikkat çekmek için ''Booking.com'' genel merkezi önüne yaklaşık 15.000 çift ayakkabı bıraktı.

İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 1

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ''Plant an Olive tree for Palestine'' tarafından Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 2

Düzenlenen gösteride vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilere ve çocuklara dikkat çekmek için ''Booking.com'' genel merkezi önüne yaklaşık 15.000 çift ayakkabı bıraktı.

İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 3
İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 4
İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 5
İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 6
İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 7
İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 8
İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 9
İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 10
İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 11
İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 12
İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 13
İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 14
İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 15
İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 16
İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı - 17
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