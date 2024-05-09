İsrail saldırılarında ölen Filistinlileri anmak için Amsterdam'da binlerce ayakkabı bırakıldı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ''Plant an Olive tree for Palestine'' tarafından düzenlenen gösteride vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilere ve çocuklara dikkat çekmek için ''Booking.com'' genel merkezi önüne yaklaşık 15.000 çift ayakkabı bıraktı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ''Plant an Olive tree for Palestine'' tarafından Filistin'e destek gösterisi yapıldı.