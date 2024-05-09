İsrail saldırısı sonrası 80 bin Filistinli Refah'tan kaçmak zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine başlattığı saldırıdan bu yana yaklaşık 80.000 Filistinlinin kentten kaçtığını söyledi.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "İnsanlar Gazze Şeridi'nde bir başka zorunlu göçle karşı karşıya. Bu aileler üzerindeki yük dayanılmaz boyutlarda. Hiçbir yer güvenli değil. Hemen bir ateşkese ihtiyacımız var" denildi.