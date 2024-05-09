İsrail saldırısı sonrası 80 bin Filistinli Refah'tan kaçmak zorunda kaldı

İsrail saldırısı sonrası 80 bin Filistinli Refah'tan kaçmak zorunda kaldı - 1

Birleşmiş Milletler  Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine başlattığı saldırıdan bu yana yaklaşık 80.000 Filistinlinin kentten kaçtığını söyledi.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "İnsanlar Gazze Şeridi'nde bir başka zorunlu göçle karşı karşıya. Bu aileler üzerindeki yük dayanılmaz boyutlarda. Hiçbir yer güvenli değil. Hemen bir ateşkese ihtiyacımız var" denildi.

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İsrail saldırısı sonrası 80 bin Filistinli Refah'tan kaçmak zorunda kaldı - 2

İsrail ordusu salı günü, kuşatma altındaki bölgeye insani yardım için hayati önem taşıyan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısının Filistin tarafındaki kontrolünü ele geçirdi.

Bu hamle, ordunun Refah'ın doğusundaki Filistinliler için tahliye emri çıkarmasından bir gün sonra geldi.

İsrail saldırısı sonrası 80 bin Filistinli Refah'tan kaçmak zorunda kaldı - 3

Refah, yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin barındığı son sığınak oalrak görülüyordu.

İsrail saldırısı sonrası 80 bin Filistinli Refah'tan kaçmak zorunda kaldı - 4

İsrail, 7 Ekim'den bu yana büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 34 bin 904'den fazla Filistinli'yi öldürdü.

İsrail saldırısı sonrası 80 bin Filistinli Refah'tan kaçmak zorunda kaldı - 5

İsrail bombardımanlarının başlamasından bu yana yedi aydan fazla bir süre geçerken, Gazze'nin büyük bir bölümü harabeye dönmüş durumda.

Birleşmiş Milletler'e göre gıda, temiz su ve ilaç ablukası nedeniyle bölge nüfusunun yüzde 85'i ülke içinde yerinden edilmiş durumda.

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