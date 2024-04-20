İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden "World Central Kitchen" (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu gönüllüsü Polonyalı Damian Sobol, memleketi Przemysl'de toprağa verildi. Kahramanca davranışından dolayı Polonya Yeniden Doğuş Nişanı'na layık görülen Sobol için kilisede düzenlenen törene Filistin'in Varşova Büyükelçisi Mahmoud Khalifa ile WCK Kurucusu Jose Andres da katıldı.
İsrail ordusu tarafından 1 Nisan'da Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentinde öldürülen 7 WCK yardım görevlisinden biri olan Damian Sobol, memleketi Polonya'nın Przemysl kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.