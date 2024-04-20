İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden "World Central Kitchen" (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu gönüllüsü Polonyalı Damian Sobol, memleketi Przemysl'de toprağa verildi. Kahramanca davranışından dolayı Polonya Yeniden Doğuş Nişanı'na layık görülen Sobol için kilisede düzenlenen törene Filistin'in Varşova Büyükelçisi Mahmoud Khalifa ile WCK Kurucusu Jose Andres da katıldı.

İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - 1

İsrail ordusu tarafından 1 Nisan'da Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentinde öldürülen 7 WCK yardım görevlisinden biri olan Damian Sobol, memleketi Polonya'nın Przemysl kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - 2

Sabah saatlerinde Sw. Jozef XX Salezjanie Kilisesinde düzenlenen ayine Damian Sobol'un yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - 3

Filistin'in Varşova Büyükelçisi Mahmoud Khalifa ile World Central Kitchen Kurucusu Jose Andres da kilisedeki törende yer aldı.

İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - 4

Sobol kahramanca davranışından dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın kararıyla Polonya'nın en yüksek nişanlarından olan Polonya Yeniden Doğuş Nişanı'na layık görüldü.

İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - 5

Polonya Yeniden Doğuş Nişanı kilisedeki törende Polonya Cumhurbaşkanı Danışmanı Dariusz Dudek tarafından Sobol'un annesine takdim edildi.

İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - 6

Sobol'un naaşı törenin ardından Przemysl Ana Mezarlığında defnedilmek üzere kiliseden çıkarılırken, yüzlerce Polonyalı da Sobol'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - 7

Son derece üzgün olduğu görülen Polonyalılar mezarlığa kadar 2 kilometre boyunca ellerinde mumlar ve çiçeklerle sessiz bir şekilde yürüdü.

Sobol mezarlıkta düzenlenen son törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - 8

İSRAİL YARDIM KURULUŞUNUN ARACINI HEDEF ALMIŞTI

İsrail ordusu, 1 Nisan'da 100 tonluk gıda yardımını teslim ettikten sonra Deir el-Balah'taki depodan ayrılan 3 WCK aracını hedef almıştı.

İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - 9

Hareketleri İsrail ordusuyla koordine edilmesine rağmen araçların vurulması sonucu WCK görevlisi 25 yaşındaki Filistinli Saifeddin Issam Ayad Abutaha, 43 yaşındaki Avustralyalı Lalzawmi Frankcom, 35 yaşındaki Polonyalı Damian Sobol, 33 yaşındaki ABD-Kanada çifte vatandaşı Jacob Flickinger, 57 yaşındaki İngiliz John Chapman, 33 yaşındaki İngiliz James (Jim) Henderson, 47 yaşındaki İngiliz James Kirby hayatını kaybetmişti.

İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - 10

WCK Kurucusu Jose Andres, İsrail'in yardım çalışanlarını “sistematik olarak” hedef aldığını ifade etmişti.

İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - 11

POLONYA TAZMİNAT TALEP EDİYOR

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Polonyalı yardım görevlisinin öldürülmesi nedeniyle İsrail Büyükelçisi Jakow Liwne’yi 5 Nisan'da bakanlığa çağırmıştı.

İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - 12

Polonya hükümeti, saldırıyla ilgili İsrail'den şeffaf soruşturma yürütmesini ve hayatını kaybeden Polonya vatandaşı Damian Sobol'un ailesine tazminat ödenmesini talep ediyor.

İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - 13

Sobol, Ukrayna, Fas ve Türkiye'deki çalışmalarının ardından son 6 aydır Gazze'deki yardım misyonunda bulunuyordu.

İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - 14
DAHA FAZLA GÖSTER