İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir sünger fabrikasını bombaladı. Yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada büyük bir yangın çıktı.

Anadolu Ajansı 17.05.2021 - 14:34 | Son Güncelleme : 17.05.2021 - 15:04

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 1

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cebaliye Mülteci Kampı'nın doğusunda yer alan sünger fabrikası, İsrail savaş uçakları tarafından fosfor bombalarıyla hedef alındı.

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 2

Yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada büyük çaplı yangın çıkarken, saldırı sonrası bölgede yoğun duman oluştu.

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 3

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almakta zorluk yaşadığı, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için büyük çaba sarf edildiği kaydedildi.

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 4

İsrail'in iki gün önce de Beyt Lahiya'daki bir fabrikayı vurduğu ve yine büyük bir yangına neden olduğu hatırlatıldı.

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 5
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 58'i çocuk, olmak üzere 200 kişi hayatını kaybetti,1307 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 6
İşte yangından arda kalan fotoğraflar...
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 7
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 8
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 9
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 10
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 11
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 12
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 13
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 14
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 15
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu - 16

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