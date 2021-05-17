İsrail tarafından saldırıya uğrayan Gazze, Google Haritalar'da neden bulanık?

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ FOTOĞRAFLAR MEVCUT MU?

Geçen yıla kadar, ABD hükümeti İsrail ve Filistin bölgelerinin uydu görüntülerinin kalitesine, Amerikan şirketlerinin ticari olarak kar sağlamasına izin verilen bir kısıtlama getirdi.

Bu kısıtlama, İsrail'in güvenlik kaygılarını desteklemek için 1997 yılına dayanan ABD mevzuatı Kyl-Bingaman Değişikliği'nde (KBA) belirtildi. KBA uyarınca, ABD uydu görüntü sağlayıcılarının piksel boyutu en az 2 metre olan düşük çözünürlüklü fotoğraflar sunmalarına izin verildi.





Bununla birlikte, askeri üsler gibi çeşitli bölgelerin bulanık olması alışılmadık bir durum değil. Ancak KBA, tüm bir ülkenin böyle bir kısıtlamaya maruz kaldığı tek durum oldu. Yasa yalnızca İsrail'den kapsıyordu, ancak Filistin topraklarına da uygulandı.





Bununla birlikte, Fransız şirketi Airbus gibi ABD dışındaki sağlayıcılar bu görüntüleri daha yüksek bir çözünürlükte sunabildiklerinden, ABD kısıtlamalarını sona erdirmek için artan bir baskı altına girdi.





Temmuz 2020'de KBA kaldırıldı ve şimdi ABD hükümeti, Amerikan şirketlerinin bölgenin çok daha yüksek kaliteli görüntülerini sağlamasına izin veriyor (artık her piksel 40 santimetreye kadar küçük olabilir, böylece bir insan büyüklüğündeki nesneler kolayca seçilebilir).





İngiltere’de yer alan Oxford Üniversitesi'nde bir arkeolog olan ve değişikliğin yapılması için kampanya yürüten akademisyenlerden biri olan Michael Fradley, "İlk motivasyon bilimseldi. Projemizde çalışmak için tutarlı bir arkeolojik veri kaynağına sahip olmak istedik, bu nedenle işgal altındaki Filistin Toprakları için karşılaştırılabilir yüksek çözünürlüğe erişmemiz gerekiyordu."

Ancak, KBA kaldırılmasına rağmen işgal altındaki Filistin toprakları Google Earth’te hala bulanık görünüyor.