İsrail ve Hamas arasında 6. rehine takası tamamlandı
İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes anlaşması son saatlerine girdi. 6 günlük ateşkesin yeniden uzatılması için müzakereler sonuç verdi. Hamas, 10 İsrailli ile 4 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı. İsrail de buna karşılık 16'sı çocuk, 14'ü kadın olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.
REHİNELER KARŞILIKLI SERBEST BIRAKILDI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın son gününde Hamas, 10 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi daha serbest bıraktı.
İsrail de buna karşılık 16'sı çocuk, 14'ü kadın olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu salıverdi.