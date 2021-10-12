DÖNEMİNDE GÜVENİLİR BİR İÇKİYDİ

Kazıyı yürüten ekipteki arkeologlardan Jon Seligman bulunan beş pres aracının endüstriyel tasarım örneği olduğunu söylerken, ‘’Şarap, yetişkinlere olduğu kadar çocuklara da servis edilen bir içecekti ve su genelde kirli olduğundan güvenilir bir içkiydi’’ dedi.