Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 11:48
İsrail’de Tel Aviv’in güneyindeki Yavne’de yürütlen arkeolojik kazılarda, Bizans dönemine ait yaklaşık bir futbol sahasın büyüklüğünde bin 500 yıllık bir şaraphane bulundu. Bir kilometrekarelik alana yayılan şaraphanede yılda 2 milyon litre üretim yapıldığı ve Akdeniz çevresine ihraç edildiği belirtildi.
Kazı alanında şarapların muhafaza edilmesini ve yıllanmasını sağlayan kilden yapılmış Gazze kavanozlarının bulunduğu görüldü. Ayrıca beş presleme aracıyla kilden kavanozların pişirilmesini sağlayan kil ocakları gün yüzüne çıkarıldı.
Gazze ve Aşkelon şarabı olarak görülen ürün, Akdeniz bölgesinde kalitesi nedeniyle değer görürken aynı zamanda pek çok insan için temel geçim kaynağıydı. Sofistike bir üretim sürecinin ardından şarap, Avrupa, Kuzey Afrika ve Ön Asya’ya ihraç ediliyordu.
Kazıyı yürüten ekipteki arkeologlardan Jon Seligman bulunan beş pres aracının endüstriyel tasarım örneği olduğunu söylerken, ‘’Şarap, yetişkinlere olduğu kadar çocuklara da servis edilen bir içecekti ve su genelde kirli olduğundan güvenilir bir içkiydi’’ dedi.
Alanın büyüklüğü karşısında çok şaşırdıklarını söyleyen arkeologlar, çalışmalar tamamlandıktan sonra ziyaretçileri buraya çekecek bir kompleks hazırlamayı planladıklarını söyledi.