’de bin 500 yıllık dünyanın en büyük şarap üretim tesisi bulundu

Arkeologlar, 'de o zamanlar dünyanın en büyüğü olduğu söylenen bin 500 yıllık bir şarap yapım kompleksinin keşfedildiğini açıkladı. Tel Aviv'in güneyindeki Yavne'de Bizans döneminden kalma devasa şaraphanede, yılda iki milyon litre üretim yaptığı tahmin edilirken bu kaliteli şarapların Akdeniz çevresine ihraç edildiği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 11:48

İsrail’de bin 500 yıllık dünyanın en büyük şarap üretim tesisi bulundu - 1

’de Tel Aviv’in güneyindeki Yavne’de yürütlen arkeolojik kazılarda, Bizans dönemine ait yaklaşık bir futbol sahasın büyüklüğünde bin 500 yıllık bir şaraphane bulundu. Bir kilometrekarelik alana yayılan şaraphanede yılda 2 milyon litre üretim yapıldığı ve Akdeniz çevresine ihraç edildiği belirtildi.

İsrail’de bin 500 yıllık dünyanın en büyük şarap üretim tesisi bulundu - 2

GAZZE KAVANOZUYLA TAŞINIYORDU

Kazı alanında şarapların muhafaza edilmesini ve yıllanmasını sağlayan kilden yapılmış Gazze kavanozlarının bulunduğu görüldü. Ayrıca beş presleme aracıyla kilden kavanozların pişirilmesini sağlayan kil ocakları gün yüzüne çıkarıldı.

İsrail’de bin 500 yıllık dünyanın en büyük şarap üretim tesisi bulundu - 3

TEMEL GEÇİM KAYNAĞIYDI

Gazze ve Aşkelon şarabı olarak görülen ürün, Akdeniz bölgesinde kalitesi nedeniyle değer görürken aynı zamanda pek çok insan için temel geçim kaynağıydı. Sofistike bir üretim sürecinin ardından şarap, Avrupa, Kuzey Afrika ve Ön Asya’ya ihraç ediliyordu.

İsrail’de bin 500 yıllık dünyanın en büyük şarap üretim tesisi bulundu - 4

DÖNEMİNDE GÜVENİLİR BİR İÇKİYDİ

Kazıyı yürüten ekipteki arkeologlardan Jon Seligman bulunan beş pres aracının endüstriyel tasarım örneği olduğunu söylerken, ‘’Şarap, yetişkinlere olduğu kadar çocuklara da servis edilen bir içecekti ve su genelde kirli olduğundan güvenilir bir içkiydi’’ dedi.

İsrail’de bin 500 yıllık dünyanın en büyük şarap üretim tesisi bulundu - 5

ZİYARETE AÇILACAK

Alanın büyüklüğü karşısında çok şaşırdıklarını söyleyen arkeologlar, çalışmalar tamamlandıktan sonra ziyaretçileri buraya çekecek bir kompleks hazırlamayı planladıklarını söyledi.

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