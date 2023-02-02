İsrail’de bir çift bebeklerini check-in noktasında bırakıp ardlarına bakmadan gitti

Ryanair sözcüsü konunun polise bildirildiğini belirterek, "Tel Aviv'den Brüksel'e 31 Ocak'ta seyahat eden bu yolcular, check-in sırasında bebekleri için rezervasyon yapmadan geldiler. Daha sonra, check-in sırasında bebeği geride bırakarak güvenlikten geçtiler. Ben Gurion Havaalanı'ndaki check-in görevlisi, bu yolcuları alan Havaalanı Güvenliği ile temasa geçti ve bu artık polisin meselesi haline geldi." dedi.