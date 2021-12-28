İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü

İsrail'in kuzeyindeki bir kuş gribi salgını nedenilye en az 5 bin 200 göçmen turna Hula Gölü'nde hastalanarak öldü. Salgını kontrol etmak amacıyla da 500 binden fazla tavuk katledildi. Yetkililer, bunun ülke tarihindeki en ölümcül vahşi yaşam felaketi olduğunu söyledi. Uluslararası basın tarafından paylaşılan ölü kuşların fotoğrafları ise yaşanan durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 28.12.2021 - 12:20 | Son Güncelleme : 28.12.2021 - 12:22

İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 1

'in kuzeyindeki bir kuş gribi salgını nedeniyle en az 5 bin 200 göçmen turna kuşu öldü ve yüz binlerce tavuk katledildi. 

İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 2

SALGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINMADI

İsrail Parklar ve Doğa Otoritesi'nden kıdemli bir bilim insanı olan Uri Naveh, durumun henüz kontrol altına alınmadığını söyledi. 

İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 3

ÇOĞU GÖLÜN ORTASINDA ÖLDÜ

Naveh, "Turnaların çoğu gölün ortasında öldü. Bu nedenle onların cesetlerini çıkarmak çok zor" dedi.

İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 4

İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg, krizi “ülke tarihinde vahşi hayata verilen en ciddi hasar” olarak nitelendirerek, “Hasarın boyutu hala belirsiz” diye tweet attı.

İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 5

Turna popülasyonun ağırlıklı olarak bulunduğu Hula Gölü parkının sözcüsü Yaron Michael diğer vahşi hayvanları enfekte edebileceklerinden korktukları için işçilerin kuşların cesetlerinin mümkün olduğunca çabuk çıkardığını söyledi. 

İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 6

Tarım Bakanlığı sözcüsü Dafna Yurista ise hastalığın yayılmasını önlemek için bölgede yarım milyon tavuğun katledildiğini söyledi.

İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 7

Bununla birlikte Michaeli, her yıl yaklaşık 500 bin turnanın Afrika aracılığıyla İsrail'den geçtiğini ve az sayıda turnanın geride kaldığını söyledi. Bu yıl tahminen 30 bin turna kışı İsrail'de geçirdi.

İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 8

Michaeli, turnaların salgınlardan etkilenen çiftliklerle teması olan daha küçük kuşlar tarafından enfekte olduğuna inanıldığını sözlerine ekledi.

İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 9

Diğer taraftan İsrail medyası,  kuşların yaklaşık 10 gün önce hasta olduğunun tespit edilmesinin ardından, vinçlerle leşleri toplayan beyaz koruyucu giysili işçilerin fotoğraflarını yayınladı.

İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 10

Michaeli, turnalar arasındaki ölümlerin son günlerde istikrara kavuştuğunu  belirterek, "Bu iyiye işaret. Hastalığın stesinden gelmeye başlamış olabilirler. Bunu çok umut ediyoruz” diye konuştu.

İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 11

Başbakan Naftali Bennett'in ofisinden yapılan açıklamada, tarım, çevre ve sağlık bakanlıklarından yetkililerin durumu izlediği belirtildi. Hastalığın insanlar arasında yayılıp yayılmadığına dair henüz bir bilginin bulunmadığı aktarıldı.

İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 12
İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 13
İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 14
İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 15
İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü - 16

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