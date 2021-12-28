İsrail’deki en ölümcül vahşi yaşam felaketi: 5 binden fazla turna, gölün ortasında öldü

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 28.12.2021 - 12:20 | Son Güncelleme : 28.12.2021 - 12:22
İsrail'in kuzeyindeki bir kuş gribi salgını nedeniyle en az 5 bin 200 göçmen turna kuşu öldü ve yüz binlerce tavuk katledildi.
İsrail Parklar ve Doğa Otoritesi'nden kıdemli bir bilim insanı olan Uri Naveh, durumun henüz kontrol altına alınmadığını söyledi.
Naveh, "Turnaların çoğu gölün ortasında öldü. Bu nedenle onların cesetlerini çıkarmak çok zor" dedi.
İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg, krizi “ülke tarihinde vahşi hayata verilen en ciddi hasar” olarak nitelendirerek, “Hasarın boyutu hala belirsiz” diye tweet attı.
Turna popülasyonun ağırlıklı olarak bulunduğu Hula Gölü parkının sözcüsü Yaron Michael diğer vahşi hayvanları enfekte edebileceklerinden korktukları için işçilerin kuşların cesetlerinin mümkün olduğunca çabuk çıkardığını söyledi.
Tarım Bakanlığı sözcüsü Dafna Yurista ise hastalığın yayılmasını önlemek için bölgede yarım milyon tavuğun katledildiğini söyledi.
Bununla birlikte Michaeli, her yıl yaklaşık 500 bin turnanın Afrika aracılığıyla İsrail'den geçtiğini ve az sayıda turnanın geride kaldığını söyledi. Bu yıl tahminen 30 bin turna kışı İsrail'de geçirdi.
Michaeli, turnaların salgınlardan etkilenen çiftliklerle teması olan daha küçük kuşlar tarafından enfekte olduğuna inanıldığını sözlerine ekledi.
Diğer taraftan İsrail medyası, kuşların yaklaşık 10 gün önce hasta olduğunun tespit edilmesinin ardından, vinçlerle leşleri toplayan beyaz koruyucu giysili işçilerin fotoğraflarını yayınladı.
Michaeli, turnalar arasındaki ölümlerin son günlerde istikrara kavuştuğunu belirterek, "Bu iyiye işaret. Hastalığın stesinden gelmeye başlamış olabilirler. Bunu çok umut ediyoruz” diye konuştu.
Başbakan Naftali Bennett'in ofisinden yapılan açıklamada, tarım, çevre ve sağlık bakanlıklarından yetkililerin durumu izlediği belirtildi. Hastalığın insanlar arasında yayılıp yayılmadığına dair henüz bir bilginin bulunmadığı aktarıldı.