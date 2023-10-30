İsrail'den gelen uçağa saldırı: 20 kişi yaralandı, 60 kişi gözaltında
Rusya'ya bağlı Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri'nden Dağıstan'da İsrail'den gelen bir uçak olduğunu duyan Filistin yanlıları, havalimanına baskın düzenledi. Yüzlerce kişi havalimanının camlarını kırarak içeri girdi. Bir süre sonra güvenlik güçleri, saldırganları tahliye etti. İsrail karşıtı yaklaşık 20 kişi yaralandı, 60 kişi gözaltına alındı.
Olay dün Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde meydana geldi. Filistin yanlıları, Tel Aviv'den Mahaçkale havalimanına bir uçağın geldiğini haber aldı. Bunun üzerine yüzlerce kişi havalimanına akın etti. Göstericiler, camları kırarak içeri girdi.