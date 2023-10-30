İsrail'den gelen uçağa saldırı: 20 kişi yaralandı, 60 kişi gözaltında

Bazıları, görevlilerin bulunduğu odalara kadar ulaştı. Bu süreçte İsrail Dışişleri Bakanlığı, havalimanındaki İsrailli ve Yahudilerin korunması için Rusya'yı uyardı. Havalimanının dışındaki bir grup da Rus devriye araçlarından birine saldırdı.