İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın

Namazın bitmesinin ardından içeridekileri çıkarmaya çalışan İsrail polisi ile Kıble Mescidi'ndekiler arasında arbede yaşandı. İsrail polisi, Kıble Mescidi'ne sığınan Müslümanlara kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.