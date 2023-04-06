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İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya son 24 saat içinde üçüncü kez baskın düzenledi. Kıble Mescidi'ne sığınanlara yönelik plastik mermi, cop ve ses bombalı müdahalede 6 kişi yaralandı.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın - 1

İsrail polisi, teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'nde bulunanlara plastik mermi ve coplarla saldırdı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın - 2

İsrail polisi, teravih namazının son vakitlerine doğru Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyerek Kıble Mescidi etrafında konuşlanmaya başladı.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın - 3
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın - 4

Namazın bitmesinin ardından içeridekileri çıkarmaya çalışan İsrail polisi ile Kıble Mescidi'ndekiler arasında arbede yaşandı. İsrail polisi, Kıble Mescidi'ne sığınan Müslümanlara kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın - 5

Aynıca İsrail polisi, Aksa avlusu içinde baskına tepki gösterenlere de coplarla müdahalede bulundu.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın - 6

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail polisinin Kıble Mescidi'ndekilere kauçuk kaplı mermilerle müdahale ettiği görüldü. İsrail polisinin, Mescid'den çıkardığı grupları coplarla saldırdığı ve ses bombası kullandığı kameralara yansıdı.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın - 7

Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınında yaralanan 6 kişiye müdahale ettiklerini ve ikisinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın - 8

Bu İsrail güçlerinin son 24 saatte Mescid-i Aksa'ya yaptığı 3. baskın oldu.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın - 9

NE OLMUŞTU?

İsrail güçlerinin, gece Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın - 10

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın - 11

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakilere şiddet uyguladığı görüntüler, tepkiye yol açmıştı.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın - 12

Baskında, Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın - 13

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gece boyunca olaylar çıkmış, İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve güç kullanarak müdahale etmişti.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve Filistinlilere karşı kullandığı orantısız güç uluslararası tepkiye yol açmıştı.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın - 14
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya üçüncü baskın - 15
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