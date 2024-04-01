İsrail'den Şam'a hava saldırısı | İran: 2 general dahil 7 yetkili öldü
İsrail, Suriye'deki İran konsolosluğu ve büyükelçilik konutuna saldırı düzenledi. Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenler arasında İran Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Reza Zahedi'nin, ikinci bir general ile beş mensubu daha bulunduğu duyuruldu. İran, saldırıya sert yanıt vereceğini duyururken; İsrail'in diplomatik misyonlarda alarm duruma geçtiği kaydedildi.
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binası ve büyükelçilik konutuna hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenler arasında İran Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Reza Zahedi'nin de olduğu bildirildi. Zahidi'nin bir dönem Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye ve Lübnan sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi.