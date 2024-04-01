İsrail'den Şam'a hava saldırısı | İran: 2 general dahil 7 yetkili öldü

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binası ve büyükelçilik konutuna hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenler arasında İran Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Reza Zahedi'nin de olduğu bildirildi. Zahidi'nin bir dönem Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye ve Lübnan sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi.