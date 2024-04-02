İsrail Şam'da İran konsolosluğunu vurdu

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da İran'ın konsolosluk binasını vurdu. Yerle bir olan binada İran Devrim Muhafızları'nın Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü komutanı Muhammed Rıza Zahedi öldürüldü. Saldırıda 7 kişinin saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi. Ölenlerden 3'ünün Devrim Muhafızı Komutanı olduğu açıklandı.
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