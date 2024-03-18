İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon

"KAYIPLAR VAR"

Bakanlık açıklamasında, "Ölüler ve yaralılar da dahil olmak üzere kayıplar var. Çıkan yangının yoğunluğu ve pencerelere yaklaşan herkesin hedef alınması nedeniyle insanları kurtarmak imkansızdı" ifadelerine yer verdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise, hastaneye girdiklerinde kendilerine ateş açıldığını söyleyerek, “Birliklerimiz de ateşle karşılık verdi ve bazı kurşunlar insanlara isabet etti. Askerlerimiz hastanede operasyonlarını sürdürüyor" dedi.