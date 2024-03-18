İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon
İsrail ordusu Gazze kentinin en büyük hastanesi Şifa'ya operasyon düzenlediklerini duyurdu. Hamas komutanlarının hastanede terör faaliyetleri sürdürdüğünü iddia eden ordu, sivillere ateş açtı. Hastanede çıkan yangın sonucunda hastaneye sığınan hastalar, kadınlar ve çocuklar boğulma tehlikesi atlattı. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.
İsrail güçleri, Şifa Hastanesi'ne operasyon düzenledi.
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari gece yaptığı açıklamada Şifa Hastanesi'nin belirli bir bölümünde operasyon düzenlendiğini belirtti.