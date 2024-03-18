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İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon

İsrail ordusu Gazze kentinin en büyük hastanesi Şifa'ya operasyon düzenlediklerini duyurdu. Hamas komutanlarının hastanede terör faaliyetleri sürdürdüğünü iddia eden ordu, sivillere ateş açtı. Hastanede çıkan yangın sonucunda hastaneye sığınan hastalar, kadınlar ve çocuklar boğulma tehlikesi atlattı. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon - 1

İsrail güçleri, Şifa Hastanesi'ne operasyon düzenledi.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari gece yaptığı açıklamada Şifa Hastanesi'nin belirli bir bölümünde operasyon düzenlendiğini belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon - 2

ÜST DÜZEY HAMAS KOMUTANLARI ARANIYOR

Operasyon gerekçesi olarak üst düzey Hamas komutanlarının hastanede tekrar gruplandığı ve hastaneyi komuta merkezi olarak kullandıkları öne sürüldü. 

Ordu tarafından yapılan açıklamada, operasyonun hastanenin "üst düzey Hamas teröristleri tarafından terör faaliyetlerini yürütmek ve teşvik etmek için" kullanıldığı yönündeki istihbarata dayandığını söyledi.

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon - 3

TERCÜMANLI BASKIN

Hagari operasyon sırasında hastanede tedavi gören hastalarla iletişim kurmak için yanlarında tercüman bulundurduklarını kaydetti.

Hastanenin acil durum müdahalelerine devam ettiği açıklanırken Hagari, Hamas'a "Teslim olun" çağrısı yaptı.

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon - 4

"SAĞLIK KURUMLARINA KARŞI YENİ BİR SUÇ"

Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanenin girişinde çıkan yangının yerinden edilmiş kadın ve çocuklar arasında boğulma vakalarına yol açtığını söyledi.

Binalardan birinin ameliyathane ve acil servis birimlerinde insanların mahsur kalması nedeniyle iletişimin kesildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçleri "sağlık kurumlarına karşı yeni bir suç" işlemekle itham edildi.

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon - 5

"KAYIPLAR VAR"

Bakanlık açıklamasında, "Ölüler ve yaralılar da dahil olmak üzere kayıplar var. Çıkan yangının yoğunluğu ve pencerelere yaklaşan herkesin hedef alınması nedeniyle insanları kurtarmak imkansızdı" ifadelerine yer verdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise, hastaneye girdiklerinde kendilerine ateş açıldığını söyleyerek, “Birliklerimiz de ateşle karşılık verdi ve bazı kurşunlar insanlara isabet etti. Askerlerimiz hastanede operasyonlarını sürdürüyor" dedi.

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon - 6

BODRUMDA 55 METRELİK TÜNEL

İsrail ordusu, kasım ayında El Şifa'ya düzenlediği baskının ardından, burada saklı silahlar ve askeri teçhizatın yanı sıra bodrumda 55 metrelik bir tünel bulduğunu öne sürmüştü.

Ordunun 7 Ekim'den bu yana sık sık Gazze'deki hastaneleri hedef alması küresel çapta kınamalara neden oluyor.

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon - 7

İSRAİL HASTANELERE SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Uluslararası toplum sağlık çalışanlarının, altyapının ve hastaların çatışmalardan korunmasına yönelik çağrılarda bulunuyor.

Ancak İsrail ordusu hastanelerin Hamas karargahlarına dönüştürüldüğünü iddia ederek baskınlarına devam ediyor.

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