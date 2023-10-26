İsrail ordusundan Kuzey Gazze'ye baskın

İsrail Kara Kuvvetleri, Gazze Şeridi içinde Hamas mevzilerine gece geniş çaplı saldırı düzenledi. Operasyona ilişkin görüntüleri İsrail Savunma Kuvvetleri paylaştı. Yapılan açıklamada, "İsrail güçleri savaşın sonraki aşamalarına hazırlık olarak Kuzey Gazze'de faaliyette bulundu" denildi. İsrail savunma kuvvetleri tankları ve piyadelerinin çok sayıda terörist hücresini, altyapısını ve tanksavar füze fırlatma noktasını vurduğu bildirildi. Askerlerin daha sonra bölgeyi terk ederek İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.