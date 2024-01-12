İsrail'e soykırım davası başladı: Canlı yayınlanan ilk soykırım!
İsrail, "soykırım" suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaya başladı. Davacı Güney Afrika'yı temsil eden avukatlar, İsrail'in Gazze'deki tüm askeri operasyonlarının derhal askıya alınması için, ihtiyati tedbir kararı verilmesini istedi. Avukatlar, Gazze'deki soykırımının, dünyanın bir şeyler yapabileceği umuduyla kurbanlar tarafından canlı yayımlanan ilk soykırım olduğunu söyledi. İsrail ise savunmasını bugün yapacak.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davası Lahey'de görülmeye başlandı.
Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'deki tüm askeri operasyonlarının derhal askıya alınması için, ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyor. Yüksek Mahkeme öncelikli olarak bu talebi ele alacak.