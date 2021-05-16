İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 149'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 Filistinli daha hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı. 10 Mayıs tarihinde başlayan gerginlikte can kaybı 147'ye ulaştı.

Anadolu Ajansı 16.05.2021 - 07:32

İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 149'a yükseldi - 1

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerine eş zamanlı olarak hava saldırıları gerçekleştirdi. Gazze'nin batısı, kuzeyi ve güneyinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 149'a yükseldi - 2

Görgü tanıkları, saldırıların şiddetli olduğunu, evlerin ve caddelerin bombalandığını, bazı evlerde de şiddetli sarsıntı yaşadıklarını aktardı.

İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 149'a yükseldi - 3

Tanıklar ayrıca evlerin uyarı yapılmaksızın doğrudan hedef alındığını ve evlerin enkazı altında yaralıların bulunduğunu kaydetti.

İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 149'a yükseldi - 4

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, yaptığı basın açıklamasında, saldırıda hayatını kaybeden 2 kişi ile durumu ağır olan 15 yaralının hastaneye getirildiğini söyledi.

İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 149'a yükseldi - 5

Ebu Silmiyye, yaralılardan 3'ünün kadın, 5'inin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da açıklamasında İsrail'in yeniden sivilleri, kadınları ve çocukları hedef aldığını belirtti.

İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 149'a yükseldi - 6

Böylece 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 149'a, yaralı sayısı 1115'e yükseldi.

İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 149'a yükseldi - 7

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı yüksek katlı binalar ve evleri bombalamasına karşılık Tel Aviv ve çevresine roket saldırıları gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 149'a yükseldi - 8
KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 149'a yükseldi - 9
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 149'a yükseldi - 10
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 149'a yükseldi - 11
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1100 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 149'a yükseldi - 12
İsrail tarafında ise Gazze'den atılan roketler nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirmişti.
İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 149'a yükseldi - 13
İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 149'a yükseldi - 14

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