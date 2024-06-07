İsrail'in okul saldırısı: "Korkuyu normalleştirdik"

İsrail ordusu, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu 39 kişinin ölümüne, onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu. UNRWA Planlama Direktörü Sam Rose Gazze'deki dramın Batı'da normalleştiğini vurgulayarak, "Daha önceki savaşlarda bunun gibi olaylar şoka ve öfkeye neden olur ve sonsuza kadar hatırlanırdı. Oysa bu savaşta, birkaç gün içinde yerini bir başkası alıyor" diye konuştu. UNRWA'nın Gazze'de yaklaşık 300 okulu var, ancak bunların hiçbiri 7 Ekim'den bu yana eğitim vermiyor.

İsrail'in okul saldırısı: "Korkuyu normalleştirdik" - 1

SALDIRIDA 39 KİŞİ ÖLDÜ

Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı 2. bölgesinde onlarca yerinden edilmiş insanın barındığı bir okulu bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi.

Saldırı sonucunda 12'si çocuk olmak üzere 39 kişi yaşamını yitirdi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in okul saldırısı: "Korkuyu normalleştirdik" - 2

GAZZE'DE "KADERCİLİK" DUYGUSU

Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı'nın (UNRWA) planlama direktörü Sam Rose'a göre, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki saldırısının neden olduğu kitlesel can kayıpları batıda normalleşiyor ve Gazze'nin kendi içinde bile bir kadercilik duygusuna yol açıyor.

İsrail'in okul saldırısı: "Korkuyu normalleştirdik" - 3

OKULDA 6 BİN KİŞİ BARINIYORDU

Gazze'de geçirdiği beş haftanın ardından Londra'ya yeni dönen Rose, “O okulda yaklaşık 6 bin kişi barınıyordu. Çatışmanın tüm taraflarını uymaya çağırdığımız savaş kuralları var: tesislerimizin dokunulmazlığını korumak" diye konuştu.

İsrail'in okul saldırısı: "Korkuyu normalleştirdik" - 4

İSRAİL ORDUSU SALDIRIDAN ÖNCE UYARMADI

Aktarılana göre savaşın yerinden ettiği insanlar çaresizce okulun avlusuna sığınmışken gerçekleştirilen saldırı gece 02.00 sularında yaşandı.

İsrail ordusu, saldırıya yönelik hiçbir uyarıda bulunmadı.

İsrail'in okul saldırısı: "Korkuyu normalleştirdik" - 5

"KORKUYU NORMALLEŞTİRDİK"

UNRWA planlama direktörü Rose, "Bunun neredeyse normalleştiğini defalarca gördük. Daha önceki savaşlarda bunun gibi olaylar şoka ve öfkeye neden olur ve sonsuza kadar hatırlanırdı. Oysa bu savaşta, eğer her şey sona ermezse, birkaç gün içinde yerini bir başkası alacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bu olayların olması neredeyse sıradan hale geliyor. Korkuyu normalleştirdik" diye konuştu.

Washington, İsrail'in saldırıyla ilgili kamuoyuna bilgi verirken tamamen şeffaf olmasını beklediğini söyledi.

İsrail'in okul saldırısı: "Korkuyu normalleştirdik" - 6

REFAH'TA 1 MİLYON İNSAN GÖÇE ZORLANDI

Sivillerin çatışmalardan kaçmaya çalıştığı üç haftada 1 milyon insanın göçünün "oldukça dramatik insani sonuçları" oldu.

UNRWA'nın Gazze'de yaklaşık 300 okulu var, ancak bunların hiçbiri 7 Ekim'den bu yana eğitim vermiyor ve büyük ölçüde çatışmalardan kaçanlar için mülteci merkezlerine dönüştü.

Okullar, fazladan su çıkarmayı mümkün kılan güneş panelleri ve tuzdan arındırma tesislerine sahip oldukları için mültecileri çekiyor.

İsrail'in okul saldırısı: "Korkuyu normalleştirdik" - 7

HAN YUNUS OKULLARI MÜLTECİ AĞIRLIYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Nisan ayındaki operasyonu sırasında boşaltılan Han Yunus'taki okulların çoğu, artık Refah'tan gelen mültecileri kabul ediyor.

İsrail'in okul saldırısı: "Korkuyu normalleştirdik" - 8

REFAH NÜFUSU 100 BİNE DÜŞTÜ

Refah'ta savaş öncesi 270 bin nüfustan yalnızca 100 bin kişinin kaldığı tahmin ediliyor. İsrail ordusu kara harekatı başlatmadan önce bölgede 1,4 milyon mülteci vardı.

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