İsrail'in okul saldırısı: "Korkuyu normalleştirdik"
İsrail ordusu, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu 39 kişinin ölümüne, onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu. UNRWA Planlama Direktörü Sam Rose Gazze'deki dramın Batı'da normalleştiğini vurgulayarak, "Daha önceki savaşlarda bunun gibi olaylar şoka ve öfkeye neden olur ve sonsuza kadar hatırlanırdı. Oysa bu savaşta, birkaç gün içinde yerini bir başkası alıyor" diye konuştu. UNRWA'nın Gazze'de yaklaşık 300 okulu var, ancak bunların hiçbiri 7 Ekim'den bu yana eğitim vermiyor.
SALDIRIDA 39 KİŞİ ÖLDÜ
Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı 2. bölgesinde onlarca yerinden edilmiş insanın barındığı bir okulu bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi.
Saldırı sonucunda 12'si çocuk olmak üzere 39 kişi yaşamını yitirdi.