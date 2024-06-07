İsrail'in okul saldırısı: "Korkuyu normalleştirdik"

"KORKUYU NORMALLEŞTİRDİK"

UNRWA planlama direktörü Rose, "Bunun neredeyse normalleştiğini defalarca gördük. Daha önceki savaşlarda bunun gibi olaylar şoka ve öfkeye neden olur ve sonsuza kadar hatırlanırdı. Oysa bu savaşta, eğer her şey sona ermezse, birkaç gün içinde yerini bir başkası alacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bu olayların olması neredeyse sıradan hale geliyor. Korkuyu normalleştirdik" diye konuştu.

Washington, İsrail'in saldırıyla ilgili kamuoyuna bilgi verirken tamamen şeffaf olmasını beklediğini söyledi.