İsrail'in Refah'a kara saldırısı | Dünyadan tepkiler

İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun Refah'ın doğusundaki belirli bir bölgede faaliyet gösterdiğini açıkladı. İsrail ordusunun, Mısır sınırındaki Refah sınır kapısının Gazze tarafının operasyonel kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Bu saldırının ardından dünyadan tepkiler gecikmedi. İşte uluslararası toplumun eleştirilerine ve uyarılarına rağmen gerçekleştirilen kara operasyonuna dünyadan tepkiler...

İsrail'in Refah'a kara saldırısı | Dünyadan tepkiler - 1

GUTERRES: REFAH SALDIRISI STRATEJİK BİR HATA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas'a ateşkes anlaşması yapılması için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu.

Gutterres İsrail'i, Refah'a yönelik bir saldırının "stratejik bir hata, siyasi bir felaket ve insani bir kabus olacağı" konusunda uyardı.

Guterres gazetecilere verdiği demeçte, "Refah'ta yeniden başlayan askeri faaliyetlerden rahatsız ve sıkıntılıyım. Hem Refah hem de Karem Şalom Sınır Kapılarının kapatılması, özellikle zaten vahim olan insani duruma zarar veriyor. Bu geçişlerin derhal yeniden açılması gerekiyor" diye konuştu.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Refah'a kara saldırısı | Dünyadan tepkiler - 2

AB: "KELİMELERDEN FAZLASINA İHTİYAÇ VAR"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, tüm ülkelere harekete geçme çağrısı yaparak, Gazze ve Orta Doğu'nun şiddet döngüsünü durdurmak için kelimelerden daha fazlasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Borrell, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının kimsenin yararına olmadığını belirterek, "Bu ne esirlerin serbest bırakılmasına ne de açlık çeken Gazzelilerin beslenmesine yardımcı olacaktır" ifadesini kullandı.

İsrail'in Refah'a kara saldırısı | Dünyadan tepkiler - 3

Tüm ülkelere "harekete geçme" çağrısı yapan Borrell, "Sözler açlıktan ölen çocukları doyurmayacak. Dünya, acıları sona erdirmek, daha büyük bir savaşı önlemek ve Filistin'in geleceğine ilişkin görüşmelere geri dönmek için elindeki kozu kullanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, "Gazze ve Orta Doğu'nun şiddet döngüsünü durdurmak için kelimelerden daha fazlasına ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

İsrail'in Refah'a kara saldırısı | Dünyadan tepkiler - 4

BELÇİKA'DAN SİLAH SATIŞINI DURDURMA ÇAĞRISI

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, İsrail'e silah satmayı durdurmaları çağrısı yaptı.

Gennez, AB ülkelerine İsrail'e silah satmayı durdurmaları çağrısı yaparak, "Orta Doğu'ya, İsrail'e ve savaş olan ülkelere silah ihraç etmeyi durdurmanın zamanı geldiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

İsrail'in Refah'a kara saldırısı | Dünyadan tepkiler - 5

İsrail ordusunun Gazze'nin Refah bölgesine başlattığı kara saldırısının "kırmızı çizgi olması gerektiğini" savunan Gennez, "Engellenmeyen ve kalıcı insani yardım erişimine ihtiyacımız var. Ancak bu sabah Refah ve Kerem Ebu Salim (Şalom) sınırlarının kapatıldığını okudum. İnsani felaket artıyor ve bu durum milyonlarca insanı açlıkla tehdit ediyor" şeklinde konuştu.

İsrail'in Refah'a kara saldırısı | Dünyadan tepkiler - 6

UNRWA'DAN YAKIT SIKINTISI UYARISI

UNRWA Planlama Direktörü Sam Rose, İsrail’in Refah ve Kerem Şalom sınır kapılarını kapatmaya çalışmasının zaten açlığın eşiğinde olan Gazze halkı için yıkıcı olduğunu söyledi.

Geçişlerin ekim ayından bu yana Gazze Şeridi’ne giren az miktardaki yardımlar için can damarı olduğunu belirten Rose, “Arındırma tesislerinin çalışması ve su sağlaması mümkün değil. Elektrik yok. Her şey kesiliyor” dedi.

Rose, UNRWA’nın başta bölgedeki yakıt sıkıntısı ve Refah’ın doğusunda başlatılan askeri operasyonun insani etkileri konusunda bir dizi endişesi olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail'in Refah'a kara saldırısı | Dünyadan tepkiler - 7

ÇİN'DEN İSRAİL'E REFAH ÇAĞRISI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian yaptığı açıklamada, “Çin, İsrail’i uluslararası toplumun taleplerine kulak vermeye, Refah’a saldırmaktan vazgeçmeye ve Gazze Şeridi’nde daha ciddi bir insani felaketi önlemek için elinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyor” dedi.

İsrail'in Refah'a kara saldırısı | Dünyadan tepkiler - 8

UNICEF: REFAH'TAKİ ÇOCUKLAR İÇİN ATEŞKESE İHTİYACIMIZ VAR

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentindeki çocukların öldürülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Refah'taki çocuklar için şimdi ateşkese ihtiyacımız var" dedi.

Elder, Refah'ın "bir çocuk şehri" olduğunu ve Gazze'deki çocukların yarısından fazlasının burada yaşadığını kaydetti.

Refah'taki temel yaşam standardının çok kötü olduğuna işaret eden Elder, "Refah'ta her 850 kişiye bir tuvalet düşüyor. Refah Sınır Kapısı uzun süre kapalı kalırsa, Gazze'deki kıtlığın nasıl önlenebileceğini görmek zor" ifadesini kullandı.

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