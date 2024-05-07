İsrail'in Refah'a kara saldırısı | Dünyadan tepkiler
İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun Refah'ın doğusundaki belirli bir bölgede faaliyet gösterdiğini açıkladı. İsrail ordusunun, Mısır sınırındaki Refah sınır kapısının Gazze tarafının operasyonel kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Bu saldırının ardından dünyadan tepkiler gecikmedi. İşte uluslararası toplumun eleştirilerine ve uyarılarına rağmen gerçekleştirilen kara operasyonuna dünyadan tepkiler...
GUTERRES: REFAH SALDIRISI STRATEJİK BİR HATA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas'a ateşkes anlaşması yapılması için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu.
Gutterres İsrail'i, Refah'a yönelik bir saldırının "stratejik bir hata, siyasi bir felaket ve insani bir kabus olacağı" konusunda uyardı.
Guterres gazetecilere verdiği demeçte, "Refah'ta yeniden başlayan askeri faaliyetlerden rahatsız ve sıkıntılıyım. Hem Refah hem de Karem Şalom Sınır Kapılarının kapatılması, özellikle zaten vahim olan insani duruma zarar veriyor. Bu geçişlerin derhal yeniden açılması gerekiyor" diye konuştu.